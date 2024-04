Concurso Público Nacional Unificado; veja como se preparar na reta final do certame

Das 2,14 milhões de pessoas que se inscreveram no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), conhecido como o “Enem dos concursos”, 220.442 devem fazer a prova no Distrito Federal no próximo domingo (05). Para ajudar os candidatos a utilizarem melhor o tempo restante antes da prova, o Jornal de Brasília conversou com um especialista em concurso público que deu dicas importantes para esta reta final.

Para o professor do IMP Concursos, João Leles, o ideal nesta última semana antes da prova é focar em revisões completas, dando ênfase aos conteúdos em que o candidato tenha mais dificuldades. “A dica principal é realizar uma revisão completa do conteúdo, sobretudo dos itens que o concurseiro sentir maior insegurança. A revisão do conteúdo favorece a memória de curto prazo durante a realização do certame”, esclareceu o educador.

Em muitos casos, o concurseiro não consegue estudar todo o conteúdo do certame antes da prova, o que prejudica o preparo da última semana. O professor explicou que o candidato até pode filtrar novos assuntos, desde que seja com cautela: “O ideal é priorizar revisões. No entanto, pode-se aprender novos conteúdos, desde que sejam pontuais e essenciais para o certame”.

Para o especialista, o tempo que o candidato dedicou para o certame faz toda diferença, e neste momento, além da revisão, é importante realizar o descanso na mente um dia antes da prova. “O tempo de preparação, como forma de destaque em relação aos demais candidatos, já iniciou desde a publicação do edital. Neste momento, a única medida que pode fazer a diferença, como já dita, é uma boa revisão do conteúdo. Além disso, o descanso da mente é ideal apenas no dia anterior à prova”, disse.

Na hora da prova, a dica é tentar identificar o que a questão pede antes da leitura completa do enunciado: “Para utilizar melhor o tempo na prova, o candidato deve verificar em cada comando o que de fato a questão solicita, antes de uma leitura completa do enunciado. Isso facilita a compreensão e otimiza o tempo”, lembrou o professor.

Em relação ao conteúdo do CPNU, o educador destacou que o certame inovou na metodologia de cobrança, mas nada que seja tão original: “Conteúdos transversais e correlações com políticas públicas se destacaram neste edital, mas já foram utilizados em outras provas, ainda que em menor escala. As similaridades se tornam evidentes na exigência do conteúdo baseado em casos concretos e respectivas interpretações. Já a possível diferença, no CPNU, pode ocorrer por meio da cobrança de casos que sejam pautas reais discutidas pelo Governo”.

Novas regras

Os candidatos do CPNU foram surpreendidos, na última semana, com a notícia de que não poderiam levar para casa o caderno de questões ou anotar o gabarito de respostas em uma folha à parte. A medida foi anunciada pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), na terça-feira (23), e gerou críticas de alguns candidatos nas redes sociais.

Para quem discordou da medida, nas redes sociais, a principal alegação é falta de transparência no certame. Além do mais, comentam que a decisão pode abrir margem para fraudes no momento de divulgação dos aprovados aos cargos no serviço público, ou mesmo mais dificuldades caso queiram contestar os resultados.

Para o professor João Leles, a medida é aceitável tendo em vista o número de candidatos do certame: “Em razão da quantidade de candidatos e de locais de aplicação de provas, considero apenas uma medida adicional de segurança, já que os referidos cadernos e cartão de respostas serão disponibilizados posteriormente”.

Em nota, o MGI explicou que a medida visa aumentar a segurança do concurso e evitar fraudes que possam comprometer o certame. “As ações se concentram em impedir a utilização de pontos eletrônicos e a prática de anotações em cartões de resposta, que podem servir como colas durante as provas. Os candidatos terão acesso aos cadernos de provas e gabaritos oficiais, o que preserva o direito de recorrer de questões ou respostas consideradas erradas”.

Consulte seu local de prova

A prova do CPNU será aplicada em 264 locais no DF. No total, serão 6.330 salas reservadas para o certame. Para consultar o local de prova, o candidato deve acessar a página do concurso no site do MGI (www.gov.br/gestao/pt-br/concursonacional) e clicar na “Área do candidato”. Para acessar a página, é necessário fazer login com os dados da conta gov.br.

Horário de funcionamento do Metrô

Uma boa notícia para os concurseiros que usam o transporte público, a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) vai ampliar, no dia do certame do CPNU, o horário de funcionamento do serviço. As estações estarão abertas para embarque e desembarque dos passageiros das 6h às 20h, nos domingos o horário de funcionamento é das 7h às 19h. As provas do “Enem dos concursos” vão ocorrer no período da manhã e à tarde.

Confira o horário das provas

Turno Matutino:

Abertura dos portões: 7h30;

Fechamento dos portões: 8h30;

Início da aplicação: 9h;

Duração da prova: 2h30.

Turno Vespertino:

Abertura dos portões: 13h;

Fechamento dos portões: 14h;

Início da aplicação: 14h30;

Duração da prova: 3h30.