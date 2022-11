Concurso para Auditoria de Atividades Urbanas oferece salários de até R$ 9,3 mil

O certame oferta 770 vagas para auditores de atividades urbanas. As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 26 de fevereiro de 2023

Por Gabriel de Sousa

[email protected]

Os concurseiros que aguardavam oportunidades para exercer o cargo de auditor no Governo do Distrito Federal (GDF) receberam uma ótima notícia nesta sexta-feira (18). O concurso público para Auditoria de Atividades Urbanas foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) e irá oferecer 770 oportunidades de nomeação.

Os profissionais irão atuar em diversas secretarias do GDF, desempenhando as funções de Auditor de Atividades Urbanas, com 74 vagas imediatas e 156 de cadastro reserva, e também para Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, com 40 ingressos instantâneos e uma lista de espera com 500 oportunidades.

Os salários iniciais são um dos principais atrativos do certame, já que os aprovados passarão a receber R$ 9,3 mil mensais ao desempenhar uma carga horária de 40 horas semanais. A banca organizadora do concurso público é o Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES).

O prazo de inscrição começa às 8 horas do dia 26 de dezembro de 2022, e terá a sua duração até às 22 horas do dia 31 de janeiro de 2023. Os cadastros devem ser feitos no site da banca, no endereço eletrônico: iades.com.br. Para se candidatar, é necessário ter algum diploma de ensino superior.

Os interessados deverão pagar uma taxa de R$ 265 até 2 de fevereiro. Para solicitar a isenção do valor, os candidatos devem fazer uma solicitação para o seguinte endereço de e-mail: [email protected], acompanhado dos documentos que comprovem o direito ao benefício. É preciso ter atenção ao calendário, pois o prazo para os encaminhamentos será entre os dias 7 e 14 de dezembro.

As provas objetiva e discursiva do novo concurso serão aplicadas durante a tarde do dia 26 de fevereiro. A duração da avaliação será de 4 horas e 30 minutos. Os concurseiros terão que responder 60 questões que abordam conhecimentos específicos ou básicos, além de elaborar um texto discursivo de até 30 linhas cujo tema terá relação com as especialidades do cargo desejado.