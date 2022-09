Concurso da SEAGRI/DF oferece 224 vagas com salários de até R$ 10,6 mil

Podem participar do certame pessoas com nível médio e superior de ensino. As inscrições começam em 26 de outubro

Por Gabriel de Sousa

Foi publicado na semana passada o edital do novo concurso da Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (SEAGRI), que disponibiliza 224 vagas imediatas para profissionais de níveis médio e superior, além da formação de um cadastro reserva com 618 oportunidades de ingresso futuro.

Os cargos que exigem apenas um ensino médio são para técnicos nas funções de: agente administrativo (135) e técnico de laboratório (15). Também há oportunidades de nível superior para analistas nos cargos de: médico veterinário (35); administrador (22); zootecnista (5); contador (5); direito e legislação (5); biólogo (2); nutricionista (1); químico (1) e economista (1).

Um dos principais atrativos do concurso público da SEAGRI/DF são os salários que serão oferecidos para os novos funcionários da pasta. De acordo com o edital, as remunerações iniciais para os aprovados são de R$ 6.792 para técnicos e de R$ 10.670 aos analistas, a partir do cumprimento de 40 horas semanais para ambos.

As inscrições para o certame deverão ser feitas entre os dias 26 de outubro e 30 de novembro no site do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES), banca organizadora do concurso público, através do link: https://bit.ly/SEAGRIDF. Para efetivar o cadastro, é necessário pagar uma taxa que varia entre R$ 54 e R$ 59. Caso deseje uma isenção do pagamento, o candidato pode fazer uma solicitação entre os dias 7 e 14 de outubro.

A última vez em que a SEAGRI realizou um concurso público foi em 2009. Na época, a pasta se chamava Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA). Organizado pelo Cebraspe, o certame ofertou 90 vagas para analistas e 30 para técnicos.

Provas serão em janeiro deste ano

A primeira etapa do concurso da SEAGRI/DF será a aplicação de uma prova objetiva no dia 8 de janeiro de 2023. A avaliação consistirá em um caderno de 50 questões de múltipla escolha. Além de competências básicas como língua portuguesa, raciocínio lógico e Lei Orgânica do DF, haverá também itens específicos para cada função desejada pelos concurseiros.

A prova objetiva será a única fase de seleção para os que desejam ocupar as funções destinadas para técnicos. Também no dia 8 de janeiro, os analistas deverão passar também por uma avaliação discursiva, que compreenderá a elaboração de um texto narrativo, descritivo ou dissertativo de até 30 linhas

A última fase do certame para analistas será a realização de uma avaliação de títulos, que terá caráter exclusivamente classificatório. A previsão é que os resultados finais sejam divulgados no dia 14 de abril de 2023.

Um emprego com vários benefícios

De acordo com Eduardo Cambuy, professor do Gran Cursos Online, uma vaga de trabalho na SEAGRI/DF irá oferecer diversos benefícios para os futuros nomeados. Além da contribuição para a sociedade na área rural, os altos salários e uma maior dificuldade de futuras demissões aumentam os atrativos do concurso. “A carreira também conta com progressões, então de tempos em tempos o servidor pode chegar a uma remuneração ainda melhor até o final da carreira”, adiciona.

Para o especialista, o Distrito Federal conta com uma necessidade iminente de contratar novos profissionais para a SEAGRI/DF, que poderão oferecer estruturas de qualidade para o atendimento da população que vive em áreas rurais da capital. “Sabemos que ao longo dos anos o DF sofreu diversas formas de loteamento, distribuição de terra, invasões, e que a questão territorial é muito grave e isso acaba impactando diversos setores produtivos nas regiões que abastecem a região central”, conta.

Dicas para a aprovação

Cambuy alerta que os concurseiros que desejam passar no concurso da SEAGRI/DF devem ter uma atenção maior às competências básicas. É bom ficar ligado nos assuntos que podem definir as aprovações, no qual o professor cita a língua portuguesa, as tratativas sobre a Região Integrada de Desenvolvimento do DF e Entorno (RIDE) e o Plano Distrital de Políticas para as Mulheres (PDPM). “Depois disso, o candidato pode ir para as outras áreas, fechando o outro bloco de estudos”, observa o especialista.

O professor analisa que a prova de titulações proporciona uma diferença menor na nota final do candidato do que as avaliações discursiva e objetiva, fazendo com que a última fase não seja decisiva para a aprovação. Segundo Eduardo, há uma dualidade em que a IADES privilegia o gabarito técnico do candidato, enquanto que a SEAGRI busca o intelectual do candidato com o trabalho do desenvolvimento rural. “Quando há muita concorrência ou poucas vagas, ela até chega a ser decisiva, mas não é o caso”.

“É claro que faz certa diferença, mas não tem um impacto tão decisivo quanto em outras provas. Falando sobre a instituição, ao exigir titulação, a secretaria quer profissionais bem formados, que tenham gabarito técnico e qualificação mais aprimorada para que possam atuar melhor”, explica Cambuy.