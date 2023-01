Concurso da PMDF terá 2,1 mil vagas

. Os interessados poderão se inscrever pelo site da banca entre 7 de março e 10 de abril, e a taxa será de R$ 85

Foi divulgado o edital para o novo concurso da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Ao total, serão 2.100 vagas, sendo 700 de preenchimento imediato e mais 1.400 para formação de cadastro reserva, e o salário inicial é de R$ 5.336,96. As oportunidades são para nível superior de escolaridade.

O Instituto APCP será o responsável pelo certame. Os interessados poderão se inscrever pelo site da banca entre 7 de março e 10 de abril, e a taxa será de R$ 85.

Os aprovados na primeira fase do concurso, que é a prova objetiva, passarão para o Curso de Formação de Praças, com graduação de soldado da PM. Após este curso, a remuneração sobe para R$ 6.081,28.

Para participar, os candidatos precisam ter, no mínimo, 18 anos de idade até a data de inclusão na PMDF, e no máximo 30 até a inscrição no concurso. Para homens, a altura mínima é 1,65m, e para mulheres, 1,60m.

Depois da prova objetiva, que é de caráter eliminatório e classificatório, os candidatos passarão pelo teste de aptidão física, avaliação médica e odontológica, avaliação psicológica e sindicância da vida pregressa a investigação social.