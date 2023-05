Concerto da Banda Sinfônica da PMDF comemora os 214 anos da corporação

A orquestra tocou no Museu da República para festejar o aniversário da histórica instituição militar

A Polícia Militar do Distrito Federal comemorou seus 214 anos ao som de orquestra no auditório do Museu da República. A Banda Sinfônica da Polícia Militar do Distrito Federal realizou um concerto na última sexta-feira (12) para festejar o aniversário da instituição, comemorado neste sábado, 13 de maio.

A cerimônia começou com um toque de corneta em homenagem aos veteranos presentes da PMDF. Em seguida, a Banda Sinfônica do Colégio Militar Tiradentes abriu as apresentações com harmonias conhecidas, como o tema do Piratas do Caribe, Fantasma da Ópera, Titãs e Nirvana.

Após os estudantes, a Banda Sinfônica da Polícia Militar do Distrito Federal assumiu o palco, tocando Suíte Pernambucana de Bolso e diversos outros arranjos para o auditório cheio. Foi a última regência do major Josael Albertino Moreira, regente-geral da Banda de Música da PMDF que, após 34 anos de serviços prestados à corporação, entrará na reserva remunerada.

“É uma emoção muito grande porque a gente faz um retrospecto da carreira, o tanto que se dedicou e batalhou. A banda de música da polícia militar é uma sessão muito importante da corporação, pela aproximação que ela traz com a comunidade através da música”, declarou o major.

A coronel Carla Menezes, comandante da Academia de Polícia Militar, destacou a importância do evento cultural para a comunidade.

“Estamos aqui na capital desenvolvendo nosso trabalho de segurança pública, apresentando o que nós temos de melhor, para garantir a segurança e a integração com a população. A polícia militar está a serviço da comunidade e somos muito mais do que segurança”, ressaltou a coronel.

Com informações da Agência Brasília