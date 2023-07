Comunidade de Vicente Pires ganha nova área de esporte e lazer

Ponto de Encontro Comunitário foi instalado na Rua 4 com academia ao ar livre. Cidade também passou por ampla operação de limpeza

Os moradores de Vicente Pires ganharam uma nova reforma Ponto de Encontro Comunitário (PEC). Equipada com dez aparelhos que servem para a prática de musculação, ginástica e alongamento, a academia ao ar livre foi entregue aos moradores na última semana.

A instalação do PEC foi rápida, demorou apenas um dia para ser executada. Uma equipe formada por quatro funcionários da Novacap e dois da Administração Regional de Vicente Pires cuidaram do serviço, que contou com o apoio do GDF Presente.

O novo PEC de Vicente Pires é equipado com dez aparelhos destinados à prática de musculação, ginástica e alongamento | Fotos: GDF Presente/ Divulgação

“Essa era uma demanda antiga dos moradores, que estão sempre em busca de espaços para a prática de esportes”, conta o administrador da cidade, Gilvando Galdino. “O novo PEC certamente trará mais qualidade de vida para os moradores da região”, completa.

Além de receber os equipamentos de ginástica, a Rua 4 passou por uma grande limpeza. O GDF Presente, junto com administração da cidade e oito reeducandos ligados à Secretaria de Administração Penitenciária (Seape), recolheu entulhos de sete ruas de Vicente Pires.

A obra contou com ação do GDF Presente, da Administração de Vicente Pires e da Seape

“Usamos quatro caminhões basculantes e uma pá mecânica para retirar 116 toneladas de lixo das ruas 3, 4, 6, 7, 8, 10 e 12”, afirma Rodrigo Pontes Soares, coordenador do Polo Central II do GDF Presente. “É um trabalho de zeladoria importante, muito valorizado pelos moradores da região”, avalia.

Com informações da Agência Brasília