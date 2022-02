Comportas da Barragem do Paranoá são abertas para aliviar volume de água

A medida visa a segurança da população do DF, devido a intensificação do regime de chuvas, a necessidade de controlar o volume de água no Lago Paranoá e em seus afluentes

A Defesa Civil do Distrito Federal, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e a CEB GERAÇÃO S/A informaram que as comportas da Barragem do Paranoá foram abertas nesta manhã de sexta-feira (18). A medida visa a segurança da população do DF, devido a intensificação do regime de chuvas, a necessidade de controlar o volume de água no Lago Paranoá e em seus afluentes.

O procedimento consta no controle de vazões do Lago do Paranoá e no Plano de Segurança da Barragem. A medida acontece no período diurno, possibilitando as ações necessárias para a manutenção da segurança e minimizando o impacto à população.

Os órgãos orientam que: