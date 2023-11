Como será o funcionamento dos serviços no feriado

Na área da Saúde, as atividades essenciais serão mantidas para atendimento de urgência e emergência nos hospitais, nas UPAs e na Casa de Parto de São Sebastião

O Dia do Evangélico, comemorado nesta quinta-feira (30), terá mudanças no atendimento dos serviços públicos de Brasília. A data é feriado no DF de acordo com a Lei nº 963, de 1995. Confira o que abre e fecha e como será o funcionamento dos órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF).

Saúde

Na área da Saúde, as atividades essenciais serão mantidas para atendimento de urgência e emergência nos hospitais, nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e na Casa de Parto de São Sebastião.

A emergência odontológica do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) funciona em plantão 24 horas, de forma ininterrupta, inclusive no feriado. O Samu continua com o atendimento ininterrupto, pelo telefone 192.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) estarão fechadas e voltam a atender normalmente na sexta (1º), a partir das 7h. No sábado (2), também haverá unidades abertas.

Os postos de vacinação estarão fechados no feriado. Já na sexta (3), as salas de imunização abrem normalmente. Também haverá vacinação no sábado (4). Acesse a lista completa dos locais de atendimento no site da Secretaria.

As unidades do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, conhecidas como Farmácias de Alto Custo, fecham no feriado, mas atendem normalmente na sexta-feira (1º) e no sábado (2).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Transporte público

O transporte coletivo do DF funcionará normalmente: o Metrô-DF das 5h30 até as 23h30 e os ônibus seguirão da tabela horária de dia útil. Para consultar os horários basta acessar o site DF no Ponto.

Operações de trânsito

No Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF) e no Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF) não haverá atendimento presencial aos cidadãos. O atendimento ao público será retomado na sexta-feira (1º).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No Detran, os servidores que atuam na engenharia e na fiscalização de trânsito trablharão em regime de escala. Os serviços on-line, disponíveis por meio do aplicativo e do Portal de Serviços do Departamento, funcionarão normalmente.

Já as operações de mobilidade feitas pelo DER, na Estrada Parque Ceilândia (DF-095 / Estrutural), na Estrada Parque Contorno (DF-001), no trecho entre o viaduto de Samambaia e o viaduto do Pistão Sul, e na BR-070, serão realizadas normalmente. Assim, como o Eixo Rodoviário, será mantido o fluxo de veículos.

Segurança Pública

⇒ Polícia Militar: Trabalha 24 horas por dia, sem interrupção, com esquema especial nos locais de realização de eventos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

⇒ Polícia Civil: Todas as 31 delegacias circunscricionais da Polícia Civil (PCDF) funcionarão em regime de plantão ininterrupto, assim como as duas delegacias de Atendimento à Mulher (Deam I e II) e as duas delegacias da Criança e do Adolescente (DCA I e II). Funcionam como Centrais de Flagrante as seguintes unidades: 1ª DP, 5ª DP, 6ª DP, 12ª DP, 13ª DP, 15ª DP, 16ª DP, 18ªDP, 20ª DP, 21ª DP, 24ª DP, 26ª DP, 27ª DP, 30ª DP e 33ª DP

⇒ Corpo de Bombeiros Militar: O serviço de emergência da corporação funcionará 24 horas, ininterruptamente.

⇒ Defesa Civil: O atendimento será em regime de plantão. Em caso de qualquer intercorrência, o cidadão pode acionar pelos telefones 193 ou 199

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Justiça e Cidadania

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF) informa que não haverá atendimento presencial nos serviços ligados ao órgão como Procon e as unidades do Na Hora.

As unidades do Conselho Tutelar e Centro Integrado 18 de Maio também estarão fechadas. No entanto, as demandas urgentes dos Conselhos Tutelares podem ser registradas pelo telefone 125, contato do Cisdeca, canal de comunicação entre a população do DF e o Poder Público.

Já as demandas urgentes do Centro Integrado 18 de Maio serão atendidas pelo telefone (61) 98314-0636, das 8h às 20h.

Os Núcleos do Programa Direito Delas estarão fechados. No entanto, atendendo em regime de plantão por meio do telefone (61) 983820130.

A Unidade do Na Hora Perícia Médica Federal estará aberta na quinta-feira (30), das 7h às 19h. Endereço: Setor Comercial Sul, Quadra 4, bloco A, Edifício Luiz Carlos Botelho.

Telefone: 135

Serviço social

Os restaurantes comunitários de Planaltina, Recanto das Emas, Sol Nascente / Pôr do Sol e Arniqueira estarão abertos. As unidades oferecem refeições completas, café da manhã, almoço e jantar.

Para acolhimento estarão abertos o Centro Pop, o serviço de Proteção Social (UPS) e a Central de Vagas. As unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e o Centro de Convivência (Cecon) estarão fechados.

Água e energia

A Caesb informa que não haverá expediente no atendimento ao público, mas as equipes de manutenção seguirão trabalhando em regime de plantão. Também não haverá atendimento nos escritórios e postos do Na Hora. O aplicativo, o site e o telefone 115 funcionam ininterruptamente.

Por meio dos canais virtuais, é possível solicitar revisão ou segunda via de contas, alteração de titularidade e vencimento de conta, verificação do consumo de água, consulta de protocolos, parcelamento de débitos, pedido para 1ª ligação ou religação de água, autoleitura, ressarcimento de danos, solicitação de manutenção de redes.

A Neoenergia Brasília também não fará atendimento ao público. A população poderá utilizar os canais digitais da distribuidora para acessar os serviços durante o feriado.

BRB

As agências do Banco de Brasília não irão funcionar. Os pontos de atendimento voltam a funcionar na sexta-feira (1º), das 11h às 16h. Já o Mirante da Torre abre para visitação de terça a domingo, inclusive feriados, das 9h às 18h45.

Cultura

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) informa que estarão fechados os seguintes equipamentos: Biblioteca Pública de Brasília, Cine Brasília, Centro de Dança, Concha Acústica, Eixo Cultural Ibero-americano e Museu Vivo da Memória Candanga.

Funcionarão a Biblioteca Nacional de Brasília, das 9h às 21h; a Casa do Cantador, das 19h às 23h; o Centro Cultural Três Poderes, das 9h às 17h; o Espaço Oscar Niemeyer, das 9h às 17h; o Complexo Cultural Samambaia, das 16h às 19h; o Complexo Cultural de Planaltina, das 9h às 22h30; o Espaço Cultural Renato Russo, das 10h às 22h; o Museu de Arte de Brasília, das 10h às 19h; o Museu do Catetinho, das 9h às 17h; o Memorial dos Povos Indígenas, das 9h às 17h; o Museu Nacional da República, a partir das 19h.

Lazer

O Jardim Zoológico de Brasília funcionará normalmente, das 8h30 às 17h. A bilheteria encerra às 16h. O Planetário de Brasília também não terá mudanças no atendimento e receberá o público das 7h às 19h30. O Jardim Botânico de Brasília abrirá as portas para visitação pública em horário normal, das 9h às 17h (com entrada permitida até às 16h30). A entrada é gratuita para pedestres e ciclistas entre 7h30 e 8h50.

Parques

O Instituto Brasília Ambiental informa que todas as unidades de conservação administradas pela autarquia funcionam normalmente nesta quinta (30). Confira os horários de funcionamento dos parques:

Parque Ecológico do Anfiteatro Natural do Lago Sul: das 6h às 18h

Parque Ecológico Águas Claras: das 5h às 22h

Parque Ecológico Areal: das 6h às 18h

Parque Ecológico da Asa Sul: das 6h às 20h

Parque Distrital das Copaíbas: das 8h às 18h

Parque Ecológico do Cortado: das 6h às 20h

Monumento Natural Dom Bosco: das 6h às 20h

Parque Ecológico Ezechias Heringer: das 6h às 22h

Parque Recreativo do Gama: das 6h às 18h

Parque Ecológico do Lago Norte: das 6h às 18h

Parque Ecológico Olhos d’água: portão principal das 5h30 – 20h e nos portões laterais das 6h – 18h

Parque Ecológico do Paranoá: das 6h às 18h

Parque Ecológico Península Sul: das 6h às 22h

Parque Ecológico do Riacho Fundo: das 6h às 18h

Parque Ecológico Saburo Onoyama: das 6h às 18h

Parque Ecológico Sucupira: das 6h às 20h

Parque Ecológico Três Meninas: das 7h às 18h

Parque Ecológico Veredinha: das 6h às 22h

As informações são da Agência Brasília