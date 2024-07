Comitê de Monitoramento de Eventos em Saúde ganha nova estrutura

O Comitê de Monitoramento de Eventos em Saúde do Distrito Federal (CMESP-DF), teve a estrutura interna reforçada nesta segunda-feira (1º). A finalidade é facilitar a tomada de ações de monitoramento e resposta a situações que possam ameaçar a saúde pública no DF, como surtos, epidemias, doenças de causa desconhecida e eventos climáticos, considerando a disseminação, gravidade e vulnerabilidade dos agravos.

Segundo o subsecretário de Vigilância à Saúde, Fabiano dos Anjos, a norma atualiza a representatividade do comitê e suas atribuições, dando um enfoque estratégico ao tema junto à alta gestão. “Teremos representação de todas as subsecretarias para compartilhar cenários com os gestores, identificar possíveis problemas e orientar as medidas de enfrentamento e respostas”, explica. Doenças como dengue, sarampo e febre amarela são exemplos de temas que podem receber atenção do comitê, variando conforme a época do ano e a situação das doenças em determinado estado ou país.

A primeira reunião do CMESP-DF com a nova estrutura está marcada para quinta-feira (4), contando com a presença de subsecretários, superintendentes e diretores. A pauta deve tratar de objetivos da nova composição, rumores de importância em saúde pública e investigação de casos de coqueluche no DF.

Atribuições

A depender da situação epidemiológica, o CMESP-DF pode convidar técnicos e gestores de outras áreas dos governos municipal, estadual e federal. Além disso, como apoio técnico, o grupo também aciona instituições e entidades técnico-científicas ou ainda profissionais especializados.

*Com informações da Agência Brasília.