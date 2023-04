Comissão de Segurança analisará relatório do GDF sobre prevenção da violência nas escolas

“Se houver encaminhamentos a serem feitos sobre a questão, debateremos na próxima semana”, anunciou a deputada Doutora Jane

Parlamentares que fazem parte da Comissão de Segurança da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), irão analisar até o próximo encontro do colegiado, agendado para o dia 25, às 14h, o material solicitado à Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF) sobre as ações de prevenção da violência nas escolas da capital federal.

“Se houver encaminhamentos a serem feitos sobre a questão, debateremos na próxima semana”, anunciou a deputada Doutora Jane (Agir), presidente da comissão, em reunião extraordinária na tarde desta quarta-feira (20).

A distrital lembrou a reunião pública, com a presença do secretário de Segurança do DF, Sandro Avelar, no plenário da Casa, na tarde de ontem, “quando o assunto foi ampla e exaustivamente discutido”, e aproveitou para fazer um relato sobre sua experiência, como educadora e profissional da área de segurança pública, em torno desse tema.

Por sua vez, o deputado Pastor Daniel de Castro (PP) aproveitou para informar sobre proposição de sua autoria que trata de medidas para prevenir a violência no ambiente escolar e a deputada Jaqueline Silva (sem partido) reforçou a necessidade de atenção à situação.

*Com informações de Marco Túlio Alencar/Agência CLDF