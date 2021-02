Comissão da CLDF aprova calendário e agenda visita a ecovila

A presidente da Comissão, deputada Júlia Lucy (Novo), explicou que o objetivo da visita é conhecer mais de perto um novo modelo de ecovila

A Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo da Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou, em uma sessão remota na tarde desta quinta-feira (25), seu calendário de reuniões e de realização de audiências públicas para 2021. A Comissão também confirmou a realização de uma visita técnica a uma ecovila na próxima segunda-feira (1), com a participação do secretário de Fazenda do GDF, André Clemente.

A presidente da Comissão, deputada Júlia Lucy (Novo), explicou que o objetivo da visita é conhecer mais de perto um novo modelo de ecovila, inédito no Brasil, voltado para a moradia em equilíbrio com a natureza. Para ela, este novo modelo de habitação crescerá de forma acentuada, o que exigirá sua regulamentação no DF.

Calendário e audiências

A Comissão do Meio Ambiente definiu que se reunirá semanalmente, sempre às segundas-feiras, às 10h. Além disso serão realizadas pelo menos uma audiência pública por mês para tratar de temas específicos. A primeira audiência pública abordará a situação do empreendedorismo feminino no DF e será realizada em parceria com a Procuradoria da Mulher da CLDF, no dia 11 de março.

A presidente do colegiado informou também que na próxima semana acontecerá uma reunião com o secretário de Habitação, Mateus Oliveira, em parceria com a Comissão de Assuntos Fundiários, para a apresentação de 15 projetos de lei sobre a questão fundiária que serão encaminhados ao Legislativo pelo governo.

Indicações

Na reunião desta quinta-feira, a Comissão apreciou e aprovou ainda, em bloco, 533 indicações de autoria de diversos parlamentares. As indicações são proposições legislativas que apresentam sugestões de ações a órgão do poder Executivo. Entre os itens aprovados estão, por exemplo, sugestões para revitalização de calçadas, reforma de feiras, construção e reforma de quadras de esportes, construção de unidades de saúde, pavimentação de ruas, entre outros.

As informações são da CLDF