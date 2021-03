Comissão aprova projeto sobre divulgação do custo de viagens de políticos e servidores

Em sua tramitação, o projeto passará pelas comissões de Constituição e Justiça (CCJ) e Economia, Orçamento e Finanças (CEOF)

A Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle (FGTC) da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou, na manhã desta quarta-feira (24), o PL 1.376/2020. A medida estbelece a divulgação do custeio de viagens de agentes políticos, servidores públicos ou colaboradores públicos da administração pública distrital direta e indireta. A fim de dar transparência ao uso dos recursos públicos. O projeto visa dar transparência ao uso dos recursos públicos.

De acordo com o deputado Delmasso (Republicanos), autor da proposta, as informações devem ser publicadas nos sites de forma específica, com detalhamento por viagens custeadas total ou parcialmente por recursos públicos, devendo-se informar o nome do beneficiário, destino e motivo do deslocamento, período de permanência, número de diárias e valores pagos.

O autor argumenta que a matéria visa a padronizar as boas práticas de transparência ativa, fomentando a cultura de disponibilização de informações públicas de forma simplificada. Embora não seja contrário a viagens com a finalidade de trabalho, no exercício das funções, o parlamentar considerou que “o problema é o uso sem critério”.

Acesso à informação e Contas Abertas

Durante a apreciação do projeto pelo colegiado, Delmasso acrescentou que o poder público precisa ser “didático” na exposição dos dados e citou, como exemplo, os portais da transparência da CLDF e da Controladoria Geral do DF, que têm aperfeiçoado seus métodos para que o cidadão comum consiga entender as informações expostas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao ratificar o posicionamento de Delmasso, Leandro Grass (Rede) enfatizou que os dados precisam ser de fácil assimilação pelo usuário. Nesse sentido, ele sugeriu a realização de uma audiência pública para debater o tema com as organizações da sociedade civil que trabalham com a lei de acesso à informação e Contas Abertas. Do mesmo modo, o deputado José Gomes (PSB) acrescentou que os dados precisam ser acessíveis, inclusive para combater as ‘fake news’.

Em sua tramitação, o projeto passará pelas comissões de Constituição e Justiça (CCJ) e Economia, Orçamento e Finanças (CEOF), de onde seguirá para a votação do plenário da Casa. A reunião remota de hoje (24) foi transmitida ao vivo pela TV Web CLDF e pelo canal da Casa no Youtube.

As informações são da CLDF