Comércio varejista do DF cresce 7,3% em janeiro

O setor varejista do Distrito Federal teve um crescimento de 7,3% em janeiro deste ano, segundo o Panorama do Comércio de abril da Câmara de Dirigentes Lojistas do DF (CDL-DF). De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no 4º trimestre do ano passado, a renda média real foi de R$ 4,7 mil, bem acima da média nacional, de R$ 2,8 mil.

O panorama também apresentou uma análise de cenário mais ampla, com os resultados do acumulado dos 12 meses, encerrados em janeiro. Durante o período, o varejo teve um crescimento de 3,8%.

“Os índices obtidos com o levantamento são relevantes para conseguirmos verificar o cenário do varejo e auxiliar o setor produtivo nas tomadas de decisões. É notável a evolução dos índices de vendas do varejo, mas a nossa expectativa é de que as decisões políticas econômicas do atual governo possam criar um ambiente favorável para retomarmos os índices apresentados antes da pandemia”, comenta o presidente da CDL-DF, Wagner da Silveira Jr.

Os dados do mercado de trabalho também foram positivos, tendo o saldo de 7,5 mil vagas criadas em fevereiro de 2023. Além disso, a CDL-DF realiza, mensalmente, uma sondagem sobre as expectativas de vendas do varejo do DF e, 61,6% dos empresários que responderam o formulário afirmaram estarem otimistas em relação às vendas de abril.