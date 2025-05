Comércio se prepara com promoções e programação especial para o Dia das Mães no DF

Por Camila Coimbra

O segundo domingo de maio (11), data marcada pela celebração do Dia das Mães, movimenta não apenas as famílias, mas também o comércio do Distrito Federal. Restaurantes, cafeterias e shoppings se preparam com ações especiais, cardápios exclusivos, brindes e reforço no atendimento para proporcionar uma experiência memorável às mães e seus familiares. A expectativa do setor é de aumento expressivo na demanda, especialmente no segmento de alimentação fora do lar.

Com a alta circulação de pessoas prevista para o fim de semana, a Vigilância Sanitária também intensificou as fiscalizações em estabelecimentos da capital, com o objetivo de garantir segurança alimentar e o cumprimento das normas sanitárias durante a data comemorativa.

Diante dessa solenidade, o Restaurante Universal, localizado na 210 da Asa Sul preparou uma programação especial para o mês das mães. A diretora comercial da casa, Estefanía Morey, explica que a proposta vai além da data comemorativa: “Caprichamos em um menu que durará o mês todo, afinal as mamães não merecem apenas um dia de homenagem, mas devem ser lembradas todos os dias”, afirma.

Durante todo o mês de maio, o restaurante promove o Festival das Mães, uma experiência gastronômica completa com entrada, prato principal e sobremesa, ao custo de R$ 89 no almoço e R$ 129 no jantar. A celebração será complementada com drinks autorais, criados especialmente para a data.

O ponto alto da programação ocorre no fim de semana do Dia das Mães, quando a casa sorteará uma cesta especial contendo joias da marca Stella, espumante da Chandon com taças e flores entregues para todas às mães presentes. Às mamães e suas famílias também serão recebidas com um welcome drink de espumante e poderão registrar o momento com fotos em estilo polaroid.

Estefanía conta que, nesse período, o movimento no restaurante costuma aumentar cerca de 60% em comparação aos fins de semana comuns, tornando a data uma das mais especiais do ano. “É um recorde de celebrações entre famílias, histórias e conexões de outro mundo”, define.

A casa conta com três ambientes distintos para acomodar diferentes perfis de celebrações: o salão principal, com capacidade para 80 pessoas e considerado o “queridinho” dos clientes; o bar com 40 lugares; e o mezanino, espaço mais reservado com capacidade para 60 pessoas. Além disso, o restaurante dispõe de brinquedoteca e uma decoração que mistura o estilo retrô com elementos de cozinha antiga. “A gente fala que você volta no tempo e se diverte. Cada vez que vem, descobre algo que não tinha visto antes”, diz Estefanía.

A diretora também destaca a importância da vigilância sanitária no dia a dia do restaurante. “É muito comum recebermos visitas, principalmente por sermos uma casa de grande porte. As inspeções são importantes para garantir a qualidade e a segurança dos alimentos. Sempre recebemos instruções que resultam em melhorias e devem ser respeitadas, pois visam o bem comum da nossa comunidade.”

A pizzaria Sestetto, localizada no Sudoeste CLSW 105 Bloco c loja 122, também preparou uma ação especial para o dia das mães: de 5 a 11 de maio, todas as mães que visitarem o local poderão escolher entre uma taça de vinho do dia ou um pastel de massa de pizza recheado com sabores doces, como Nutella, doce leite ou pistache com geleia de frutas vermelhas. A proposta da casa é estender a comemoração ao longo da semana, evitando lotações no domingo e permitindo que mais clientes possam participar da homenagem.

“Queremos que todas as mães se sintam especiais, mesmo que não consigam vir exatamente no Dia das Mães. Por isso, a programação vai durar sete dias”, explica José Flávio Neto, um dos sócios da pizzaria. Para ele, a data é uma das mais significativas para o comércio. “Nem todo mundo tem namorado, mas todo mundo tem mãe. É uma das datas mais movimentadas do ano.”

Com apenas seis meses de funcionamento, a Sestetto nasceu da união de seis amigos — cinco homens e uma mulher, todos servidores públicos — que decidiram empreender a partir de uma paixão em comum: a pizza. O nome do negócio é uma referência direta a esse grupo. José, que tem 32 anos e é natural de Goiânia, assumiu a parte operacional da casa por já ter experiência no ramo. Segundo ele, a expectativa para o movimento na semana do Dia das Mães é alta. “Acreditamos que será uma semana muito boa. Já passamos por outras datas comemorativas e temos notado um retorno crescente do público”, afirma.

Um dos diferenciais da Sestetto está na escolha rigorosa dos ingredientes e no cuidado com o processo de produção. A pizzaria trabalha com farinha italiana, molho importado e fermentação longa, o que garante uma pizza mais leve e saborosa. “Fazemos uma pizza contemporânea, inspirada na napolitana. Além da qualidade da comida, temos um ambiente muito acolhedor e um atendimento amigável, fruto da amizade entre os sócios e da relação com a equipe”, destaca José.

O horário de funcionamento é de terça a domingo, das 18h às 22h30. Nas sextas e sábados, a casa estende o atendimento até as 23h. Às segundas-feiras, a pizzaria não abre.

A Sestetto também se mantém atenta às normas sanitárias. José afirma que a equipe é treinada de acordo com orientações de uma nutricionista, seguindo rigorosamente os protocolos da Vigilância Sanitária. “Quem come aqui pode ficar tranquilo. Todos os produtos são armazenados e manuseados com cuidado e responsabilidade”, garante.

Ao final da entrevista, ele deixa o convite: “Queremos que os leitores do Jornal de Brasília venham conhecer a Sestetto. Aqui, temos sabores únicos, ingredientes de altíssima qualidade e um ambiente onde o cliente se sente entre amigos. Vai ser a pizzaria favorita de vocês em Brasília.”