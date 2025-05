Casos de furtos e danos a equipamentos públicos levam prejuízo ao GDF e à população

Vários órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF) estão tendo que lidar com ocorrências de furto e de vandalismo contra equipamentos públicos, o que leva a prejuízos aos cofres do governo e, consequentemente, à população.

O principal alvo dos furtos são os cabos. Apenas no ano passado, a PCDF registrou 3.079 ocorrências envolvendo o roubo de cabos de diversos tipos — dados, telefonia e energia. Houve ainda o furto de duas placas de trânsito e de 500 mudas de plantas da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri-DF).

“A PCDF atua com rigor para identificar e prender os autores de furtos e danos ao patrimônio público. Esses crimes afetam diretamente a população, prejudicando serviços essenciais e a qualidade de vida no DF. A legislação é clara: quem furta ou vandaliza equipamentos públicos pode responder por furto qualificado ou crime de dano qualificado, ambos com penas mais severas quando cometidos contra bens de uso comum do povo”, apontou a corporação, em nota. “Nosso trabalho é contínuo, técnico e comprometido com a responsabilização dos envolvidos e com a proteção dos recursos públicos”, acrescentou a PCDF.

Do total de casos de furto de cabos, 652 foram especificamente de cabos de energia. De acordo com a Companhia Energética de Brasília Iluminação Pública e Serviços (CEB IPes), foram 75 quilômetros de fios roubados no ano passado, resultando em um prejuízo de R$ 1,5 milhão para a companhia. “A CEB IPes tem enfrentado, de forma recorrente, casos de furto de cabos em diversas regiões do Distrito Federal, o que compromete diretamente a qualidade da prestação de serviços e impõe desafios significativos à operação. São ações criminosas que afetam toda a população com a interrupção do serviço, que é essencial”, enfatizou Fabricio Abrahan, assessor da Diretoria de Operação e Manutenção da CEB IPes.

“Para tentar coibir estes casos, a CEB IPes tem substituído os cabos de cobre pelos de alumínio, sem valor no mercado paralelo, além de instalar postes sem janelas de inspeção, que facilitavam o acesso indevido à rede. A companhia confia no trabalho da Secretaria de Segurança Pública do DF para identificar e desarticular as quadrilhas que vêm atuando de maneira sistemática em várias regiões administrativas”, completou Abrahan.

Danos

Além dos furtos, há os casos de dano ao patrimônio público. O Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER-DF) contabilizou, no ano passado, 986 placas furtadas ou vandalizadas, o que acarretou em um prejuízo de R$ 500 mil.

Já a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) enfrenta o vandalismo ao mobiliário urbano, como são chamados os equipamentos públicos de esporte e lazer, a exemplo de parquinhos infantis, quadras poliesportivas e Pontos de Encontro Comunitários (PECs). A autarquia tem feito a manutenção desses equipamentos desde o início deste ano. O investimento previsto é de ao menos R$ 58 milhões.

Também cabe à Novacap a manutenção das passagens subterrâneas no Eixo Rodoviário. De janeiro de 2022 a setembro de 2023, foram feitas a limpeza dos revestimentos, a substituição de grelhas de água pluvial danificadas e a pintura de tetos, paredes e pisos. O investimento nessas intervenções ultrapassou R$ 800 mil.“A gente pede à população que nos ajude a prestar uma vigilância contínua desses equipamentos: se vir alguma ação de vandalismo, chame a polícia, faça uma denúncia, que pode ser até anônima, para a ouvidoria, porque essa denúncia é muito importante. Ela vai chegar à Novacap, que vai acionar uma equipe para que vá ao local e faça a recuperação daquele mobiliário. A sensibilidade da população é fundamental para nos ajudar a coibir esses danos a equipamentos que tanto prestam serviço à comunidade”, enfatizou o diretor de Cidades da companhia, Raimundo Oliveira Silva.

Com informações da Agência Brasília