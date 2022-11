Comércio no DF funcionará normalmente durante jogos da Copa

Lojistas de rua e de shoppings poderão adotar alternativas para conciliar o funcionamento dos estabelecimentos

Elisa Costa

De acordo com uma nota emitida pelo Sindivarejista-DF, o funcionamento do comércio na capital federal será normal durante os dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo do Qatar. O sindicato explicou que os dias e horários de abertura serão definidos pelos próprios estabelecimentos, sendo facultativo seu funcionamento. As lojas de ruas vão ter seu próprio critério de escolha para abertura, enquanto as lojas dos shoppings devem ficar atentas ao funcionamento do empreendimento. “Esclarecemos ainda, que os lojistas poderão, se assim desejarem, dispensar seus funcionários somente no horário dos jogos e determinar o seu retorno ao final deste”, explica o texto.

Para a entidade, para priorizar o bom relacionamento entre empregador e empregado, existem algumas alternativas para os dias de evento. Por exemplo, uma das opções é paralisar as atividades e disponibilizar televisores nas dependências durante a transmissão, retornando ao trabalho ao final do jogo. Nos dias de jogos às 13h, as empresas podem dispensar os empregados 30 minutos antes do início das partidas, e retornar às atividades 30 minutos após o término. Durante os jogos que acontecem às 16h, as lojas de rua podem dispensar os funcionários 30 minutos antes da partida e retomar o trabalho apenas no dia seguinte. As lojas de shoppings podem seguir o mesmo esquema de liberar 30 minutos antes e voltar ao posto 30 minutos depois do jogo, já que o expediente geralmente vai até as 22h.

“É a primeira vez que eventos de peso vêm em sequência: Black Friday, Copa e Natal. Isso significa mais dinheiro na economia do DF”, contou o presidente do Sindivarejista, Sebastião Abritta. Ao Jornal de Brasília, o líder do sindicato afirmou que as alterações que a Copa do Mundo pode trazer ao comércio são positivas: “Em época de Copa, as vendas crescem. Estima-se que as vendas de TVs cresçam entre 19% e 23%. Os setores de decoração de rua e prédios esperam expansão de até 15% nas vendas. E as vendas de fogos de artifício podem subir até 10%”.

Vale lembrar que, o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo é contra a Sérvia, no dia 24 de novembro, às 16h. O segundo é contra a Suíça, no dia 28 de novembro, às 13h e o terceiro ocorre contra a seleção de Camarões, no dia 2 de dezembro, às 16h. Portanto, as alternativas dadas pelo sindicato, em conjunto com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do DF (Fecomércio-DF), valem para a primeira rodada de jogos. O funcionamento do comércio para as demais partidas, a depender do horário e do dia, ainda serão avaliadas pelas entidades.