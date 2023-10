Comemorações do aniversário de Samambaia começam nesta quinta (19)

Programação reúne apresentações culturais, atividades esportivas e muita comida de rua até o dia 25, quando haverá o corte do bolo

A população de Samambaia comemora os 34 anos da cidade em grande estilo, com vários eventos gratuitos durante seis dias de festa. As comemorações começam nesta quinta-feira (19), às 17h, e vão até a próxima quarta (25), no estacionamento do Estádio Rorizão, no Complexo Cultural, localizado na Quadra 301.

A programação inclui eventos cívicos, esporte, lazer e diversas atividades culturais, com dança, teatro e shows para toda família, além de muita comida de rua. Os ingressos gratuitos podem ser retirados pela plataforma Sympla.

O primeiro dia de festa fica por conta dos cantores gospel Jhonas Serra e Gabriela Rocha. Na sexta-feira, a programação é toda sertaneja, com as duplas Robson & Thiago, Caio & Henrique e Pedro Paulo & Matheus.

As comemorações serão no estacionamento do Estádio Rorizão, no Complexo Cultural, localizado na Quadra 301

No fim de semana, as atividades começam cedo e incluem caminhada, passeio ciclístico, torneio de futevôlei, exposição de carros antigos, desfile de pets e feira de artesanato, entre outras. Israel Novaes, Nego Rainner, Sabrina Lisboa, as bandas de rock Trio Desplugado e Diferencial Zero e os grupos Pagode Nossa Art e Samba da Comunidade também se apresentarão nas festividades. O tradicional corte de bolo será feito no dia 25, por volta das 11h.

Os ingressos gratuitos podem ser retirados pela plataforma Sympla | Foto: Divulgação/Sedec-DF

“Samambaia nunca teve um aniversário desse porte. A cada dia, a cidade torna-se mais atrativa para os seus moradores e para as nossas famílias. Aqui, temos de tudo, somos privilegiados. Por isso, decidimos celebrar e organizar uma programação que envolva toda a comunidade, com opções para públicos de todas as idades”, destaca o administrador regional Marcos Leite.

Confira a programação*

Quinta-feira (19)

17h – 0h: Food trucks

19h – 20h30: Jhonas Serra

21h – 23h: Gabriela Rocha

0h: Encerramento

Sexta-feira (20)

17h – 1h: Food trucks

19h30 – 20h30: Robson e Thiago

21h – 22h30: Caio e Henrique

23h: Pedro Paulo e Matheus

1h: Encerramento

Sábado (21)

8h – 1h: Food trucks

8h: Passeio ciclístico

8h – 17h30: Futevôlei

8h – 19h: Feira de artesanato

8h – Caminhada Guardiões da Água, em prol do Outubro Rosa

9h – 10h: Aulão de hit box

10h – 11h: Aulão de fit dance

14h – 15h – Desfile Pet (Palhaço Psiu)

15h – 16h: Aulão de hit box

16h – 17h: Aulão de fit dance

19h – 20h30: Sabrina Lisboa

21h – 22h30: Nego Rainner

23h – 1h: Israel Novaes

1h: Encerramento

Domingo (22)

8h – 22h: Food trucks e feira de artesanato

9h – 13h: Futevôlei

9h – 14h: Exposição de Carros antigos

10h – 11h30: Trio Desplugado

10h: Passeio motociclístico

12h – 14h00: banda rock Diferencial Zero

15h30 – 17h30: Pagode Nossa Art

18h30 – 21h30: Samba da Comunidade

22h: Encerramento

Terça-feira (24)

14h – 18h: Praça de food trucks e feira de artesanato

14h: Teatro infantil Cia do Teatro Era Uma Vez – Dorinha

15h: Apresentação do Circo Português

16h: Cia de Dança Rodrigo Cruz

18h: Encerramento

Quarta (25)

8h – 15h: Praça de food trucks e feira de artesanato

8h: Desfile cívico-militar

10h: Sessão solene

11h: Corte do bolo

11h30: Davi Bocardi e Banda

14h: Encerramento

Com informações da Agência Brasília