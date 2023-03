Comemoração do aniversário de Ceilândia começa nesta sexta (24)

Programação reúne mais de 40 apresentações culturais e vai até segunda (27), quando a cidade completa 52 anos

A festa em comemoração ao aniversário Ceilândia contará com mais de 40 apresentações culturais para toda a população. A festa começa nesta sexta-feira (24) e vai até a próxima segunda-feira (27), na Praça do Trabalhador, na QNM 13, com os projetos Feira de Talentos e Música e Cidadania.

Artistas de música, de circo e de teatro vão animar a população em dois palcos cobertos, a partir das 18h30. De sexta a domingo, o público será embalado pelos grupos Trio Asa Branca, Fuzuê Candango, Câmbio Negro, Banda Imagem e Trio Chililique, além dos cantores Dhi Ribeiro e Nego Rainner.

Na segunda, haverá o corte do bolo em homenagem aos 52 anos de Ceilândia, às 11h. Depois, o Mágico Tio André e a Turma do Cerradinho animam a criançada, seguidos por shows do Art Sublime, Banda Safira, Alisson e Ariel, Squema Seis, Menino de Ceilândia, Trio Biju, Trio Moinho D’Água, Rafael Silva e Gala do Piseiro.

Veja a programação completa:

Sexta-feira (24)

– Palco Feira de Talentos

→ DNA Salvador

→ Trem da Cores

→ Luciano Ibiapina

→ Águia Imperial

→ Palco Música e Cidadania

→ Trio Farol

→ Trio Asa Branca

→ Fuzuê Candango

→ Menino Ricco

→ Nilson Freire

→ Miguel Santos

Sábado (25)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

– Palco Feira de Talentos

→ DJ Hercules

→ Cantora Saphira

→ Marquim do Tropa

→ Câmbio Negro

→ DJ Marquinhos Smurphies

→ Palco Música e Cidadania

→ Banda Bonsai

→ Nego Wilian

→ Cantora Saphira

→ Samba da Guariba

→ Ensaio Geral

→ Grupo Sumidade

→ Dhi Ribeiro

Domingo (26)

Palco Feira de Talentos

→ Palhaço Godinho

→ Circo Artetude

→ Mamulengo Fuzue

→ Encosta N’eu

→ Andrézin Principe do Piseiro

→ Nego Rainner

→ Banda Imagem

→ Palco Música e Cidadania

→ Trio Bala

→ Bob Nickson

→ Princesinha do Piseiro

→ Thal Matos

→ Trio Balançado

→ Trio Chililique

→ David Rodrigues

Segunda (27)

– Corte do Bolo – a partir das 11h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

– Palco Feira de Talentos

→ Mágico Tio André

→ Turma do Cerradinho

→ Art Sublime

→ Banda Safira

→ Alisson e Ariel

→ Squema Seis

→ Palco Música e Cidadania

→ Menino de Ceilândia

→ Trio Biju

→ Trio Moinho D’Água

→ Rafael Silva

→ Galã do Piseiro.

Com informações da Agência Brasília