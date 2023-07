Começam as obras do Restaurante Comunitário do Varjão

A infraestrutura terá salão mobiliado, cozinha industrial, banheiros e vestiários públicos, inclusive com opções para pessoas com deficiência

Novacap firmou contrato com a empresa terceirizada responsável pela construção do Restaurante Comunitário do Varjão, na quadra 8 da cidade. A obra está em fase de topografia, terraplanagem e construção do canteiro de obras, e tem custo estimado de R$ 6.637.391,63.

A construção será erguida em um terreno de 5.339 m², com a edificação ocupando uma área de 1.329,25 m². A infraestrutura contará com salão mobiliado, cozinha industrial, banheiros e vestiários públicos, inclusive com opções para pessoas com deficiência, além de administração, sala de nutrição, e uma área técnica.

O Diretor de Edificações da Novacap, Carlos Alberto Spies, destacou a relevância desse projeto. “A Novacap está atendendo uma demanda antiga da comunidade do Varjão em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social. Trata-se de uma população trabalhadora que merece uma estrutura que comporte suas necessidades alimentares”.

“Junto com programas como Cartão Prato Cheio e Cartão Gás, os Restaurantes Comunitários garantem o acesso das famílias vulneráveis a uma alimentação adequada, saudável e a um preço acessível. Assim como as unidades do Sol Nascente/Pôr do Sol e Arniqueira, o Restaurante Comunitário do Varjão vai inaugurar já ofertando três refeições diárias e abrindo aos domingos. Toda a comunidade que vive no Varjão e nas regiões próximas vai ser beneficiada com mais esse equipamento público de segurança alimentar e nutricional “, destaca a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra.

A cozinha será equipada com uma área de preparo de carnes climatizada, além de espaços dedicados à higienização e controle de alimentos, higienização de utensílios, armazenamento de alimentos, câmara de resfriamento, câmara de congelamento e câmara de descongelamento. O projeto também inclui a construção de casas de bombas, casa de gás, depósito, caldeira e reservatório de amortecimento, bem como a execução de muro e alambrados.

A capacidade prevista do restaurante comunitário é de fornecer 2.000 refeições por turno, atendendo assim à população local e proporcionando não apenas um espaço de alimentação, mas também de socialização e integração comunitária.

Este é um projeto de significativa importância social, visto que vai além de apenas fornecer refeições. O restaurante comunitário também se constitui como um espaço de convivência, contribuindo para a integração da comunidade. A previsão de conclusão da obra é em abril de 2024