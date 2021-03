Começa nesta sexta (26) a vacinação de profissionais de saúde

Em quase três horas, todas as 28 mil vagas abertas na primeira etapa de agendamento foram preenchidas

A vacinação de profissionais de saúde que se inscreveram na primeira etapa de agendamento começa nesta sexta-feira (26). A Secretaria de Saúde agendou 28 mil atendimentos para integrantes desse segmento no Distrito Federal. Ao mesmo tempo, será mantida a prioridade de vacinação contra a Covid-19 no Distrito Federal para idosos com 69 anos ou mais.

Agora, além dos idosos, serão também atendidos profissionais de saúde do Instituto Médico Legal (IML) e outros com registro nos seguintes conselhos e entidades representativas: Biologia, Nutrição, Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Psicologia, técnico de Radiologia, Enfermagem, Medicina, Odontologia, Biomedicina, Veterinária, Serviço Social, Farmácia e agentes funerários.

Etapas

A vacinação para esse público de saúde estimado em 98.531 profissionais foi dividida em oito etapas. Na primeira etapa, devem ser atendidos 28,42% desse grupo, em período que vai até o dia 30 de março, contemplando 28 mil pessoas. Para quem não conseguiu agendar, a pasta informa que novas vagas serão abertas nos próximos dias.

A segunda etapa atingirá 11,58% dos profissionais. As fases seguintes, até a oitava, atingirão 10% cada uma. As datas das fases seguintes serão definidas e divulgadas após o recebimento de mais doses encaminhadas pelo Ministério da Saúde.

Para quem já agendou, antes de ir ao local de vacinação, é necessário levar documento de identificação com foto, registro profissional, comprovante de agendamento e o cartão de vacina. Caso não tenha o cartão de vacina, um novo será feito no local agendado.

Atendimento antecipado

O início do agendamento no site vacina.saude.df.gov.br estava previsto para 9h, porém, durante a madrugada e início da manhã, o site estava com milhares de acessos simultâneos de pessoas tentando agendar. Com o fluxo em alta, o agendamento foi liberado uma hora e 15 minutos antes do horário previsto.

Entre 8h e 9h, o site registrou cerca de 16 mil acessos simultâneos para agendamento. Em média, foram 9,3 mil agendamentos por hora ou 161 por minuto. A vacinação para esse público será disponibilizada para os profissionais cadastrados junto aos conselhos de classe. O número inicial recebido pela Secretaria de Saúde era de 145.265 nomes com registros profissionais. Após análise dos dados, a pasta identificou que 46.734 já haviam sido vacinados.

