Começa hoje a reforma no Teatro Nacional

Depois de oito anos, os frequentadores do Teatro Nacional finalmente começam a ver a luz no fim do túnel. Na manhã desta terça-feira (20), uma solenidade marcará o início da reforma no local, com a assinatura da ordem de serviço que autoriza a reforma da Sala Martins Pena, primeiro passo para a reabertura do local.

Diagnosticado com covid-19, o que o fez faltar a cerimônia de diplomação dos candidatos eleitos, Ibaneis será substituído por seu vice, Paco Britto. Também estará presente o secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues.

Por recomendação do Corpo de Bombeiros e do Ministério Público, o Teatro Nacional foi fechado em janeiro de 2014. Por meio de vistorias, foi comprovado que o local não atendia às normas de acessibilidade e segurança vigentes.

Diferentes governadores comandaram a capital federal desde então, sempre com a promessa de reabrir o local, sem sucesso. Nas eleições de outubro, Ibaneis Rocha foi reeleito, e afirmou que a reforma no Teatro Nacional seria sua prioridade no novo governo, o que foi ratificado por Bartolomeu Rodrigues, que seguirá no comando da Secretaria de Cultura, onde está desde 2019.

“Agora nós não estamos mais falando em projetos de reforma, como uma coisa que ainda vai ser alcançada, mas de uma obra que já vai ser iniciada e que vai ser marcante para a cultura do país”, disse ele na última semana. Por meio do Diário Oficial do DF (DODF), foi divulgada que a Porto Belo Engenharia será a responsável pela obra, que terá valor aproximado de R$ 54 milhões e contará com recursos do BRB.