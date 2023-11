Começa aplicação das provas do Saeb 2023 no Distrito Federal

Para o diretor da escola, Rodrigo Aurélio Vidal de Oliveira, a escola toda se envolve no processo, fazendo com que a comunidade abrace a avaliação

A aplicação das provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) começou nesta terça-feira (07),

O estudante do 9º ano, Victor Azevedo, 14 anos, fez a prova pela primeira vez. Segundo ele, a escola foi muito bem, na última edição, e os alunos querem manter o bom resultado. “Os professores falaram que é uma prova diagnóstica. Eles confiam que estamos bem preparados. Eu tive que dar um reforço em matemática para fazer uma boa prova agora. Acho que vou conseguir, pois estou bem tranquilo”, comentou.

Para o diretor da escola, Rodrigo Aurélio Vidal de Oliveira, a escola toda se envolve no processo, fazendo com que a comunidade abrace a avaliação. “A avaliação do Saeb tem uma importância muito grande para nós. Ela traz todo um diagnóstico dos alunos que estão formando. Eu costumo dizer aos nossos alunos que a prova é como uma selfie, pois mostra o retrato de como estamos. Levamos aos estudantes a importância de se fazer a avaliação, pois, a partir dela, é possível traçarmos nossas diretrizes e melhorias em nossa unidade escolar”, destacou.

Na rede pública de ensino do DF serão avaliados os estudantes do 5º e 9º anos do ensino fundamental, do 3º ano do ensino médio, além dos alunos do 2º ano do ensino fundamental que participarão de forma amostral. Quem fizer o Saeb será avaliado em português, matemática e, em algumas turmas, também serão aplicados testes de ciências da natureza e ciências humanas.

O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) de 2023 é um conjunto de avaliações externas que permite realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de fatores que podem interferir no desempenho do estudante. A avaliação é um importante método para mensurar a qualidade da educação e a efetividade das ações de ensino e aprendizagem utilizadas em todo o país, com vistas ao aperfeiçoamento de políticas educacionais.

nas escolas públicas e privadas do Distrito Federal. Ao todo, as provas serão aplicadas em 550 escolas públicas e 175 privadas até 14 de novembro.

Na manhã desta terça-feira (7), os alunos do Centro de Ensino Fundamental (CEF) 11 de Taguatinga fizeram as provas de português e matemática. Cerca de 210 estudantes do 9º ano fizeram os testes.

As unidades escolares do DF têm desenvolvido ações de conscientização, de sensibilização quanto à importância da prova e à necessidade do comprometimento dos estudantes na realização da avaliação.

Além das provas, o Saeb apura uma série de informações relacionadas à qualidade da educação básica. Isso é feito por meio dos questionários eletrônicos, que contemplam o atendimento escolar, ensino e aprendizagem, investimento, profissionais da educação, gestão, equidade, cidadania, direitos humanos e valores.

O Inep iniciou, em setembro, o envio dos links para o preenchimento. Eles estão disponíveis para resposta, via link enviado diretamente ao gestor de cada unidade escolar por e-mail e o prazo para responder se encerra em 17 de novembro.

As provas do Saeb são aplicadas pelo Instituto Anísio Teixeira (Inep) em todo o país. Através dos testes e questionários, aplicados a cada dois anos, o Saeb avalia o desempenho dos estudantes em um conjunto e interpreta esses resultados com base em uma variedade de informações contextuais. A edição deste ano do Saeb tem como objetivo verificar como está a aprendizagem dos estudantes brasileiros no período pós-pandemia.

*Com informações da Agência Brasília