Começa a obra de pavimentação na rodovia DF-440

Serão 6 quilômetros de estrada que vão dar mais conforto e segurança à população que mora em Sobradinho e regiões próximas

Foi assinada pelo governador Ibaneis, na manhã desse sábado (19), a ordem de serviço para o início da obra de pavimentação da rodovia DF-440 que terá ligação com a DF-001, uma demanda de mais de 20 anos e que vai gerar 250 postos de trabalho. Serão 6 quilômetros de estrada que vão dar mais conforto e segurança à população que mora em Sobradinho e regiões próximas.

A obra de nº1460 da gestão de Ibaneis conta com um investimento de R$10 milhões vindo de emendas parlamentares e vai beneficiar também os alunos e profissionais da Escola Santa Helena, que atende cerca de 135 alunos e terá um acesso pela nova pista. “Na época de seca os alunos sofriam muito com a poeira e com a lama”, destacou Fauzi Nacfur, diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão que coordena a obra.

Na ocasião, o governador anunciou que em breve vão lançar mais um viaduto na região de Sobradinho, para aliviar o trânsito e também a contenção de uma erosão próxima do Ribeirão Sobradinho que será feita pela Novacap, com um custo de R$677 mil.

Durante a solenidade foi comentado ainda sobre o Projeto de Lei Complementar (PLC) que propõe a regularização de muros e guaritas dos condomínios. O governo local luta contra alguns detalhes da proposta, que foi enviada à Procuradoria-Geral do DF (PGDF), pois de acordo com Ibaneis Rocha, “a regularização é importante, mas deve ser feita de mãos dadas com os moradores”. O GDF procura um consenso para acabar com os questionamentos levantados sobre a utilização dos espaços públicos para a instalação dessas delimitações.

“Temos uma pressão muito forte do Ministério Público, pela abertura total dos condomínios, exatamente porque isso é área pública. A solução terá que ser encontrada em conjunto, temos que nos unir”, declarou Ibaneis. “Precisamos encontrar uma saída que dê condições desses moradores terem uma vida com qualidade. Estamos tentando preservar os muros e guaritas, porque foi construído com muito suor, então o momento é estudar para ter uma proposta definitiva que atenda todas as partes”, finalizou. Participaram da solenidade o vice-governador Paco Britto, o secretário de Governo, José Humberto, síndicos e administradores regionais.