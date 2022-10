Começa a construção da segunda escola do Jardins Mangueiral

Com investimento de R$ 10,4 milhões, Centro de Ensino Fundamental (CEF) terá capacidade para atender até 1.600 estudantes

Jardins Mangueiral, bairro que compõe o Jardim Botânico, vai ganhar a sua segunda escola. Nesta quarta-feira (19), o governador Ibaneis Rocha assinou a ordem de serviço que autoriza a construção do Centro de Ensino Fundamental (CEF) Mangueiral, com capacidade para atender até 1.600 estudantes. Em maio deste ano, o governo começou a erguer a primeira unidade da região, o Centro Educacional (CED) Mangueiral.

A assinatura ocorreu durante evento na Asa Sul, onde o governador entregou a reforma do Centro de Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional a Distância de Brasília (Cejaep-EaD). O investimento é de R$ 10,4 milhões para a construção do CEF, que vai atender de 880 a 1.600 estudantes – a depender do número de turnos. A unidade está no guarda-chuva da Regional de Ensino de São Sebastião.

Ao falar da estrutura que será erguida no Jardins Mangueiral, o chefe do Executivo reforçou a necessidade de os alunos estudarem perto de casa e de o bairro evoluir com a chegada de equipamentos públicos.

“Tínhamos essa dificuldade muito grande, porque o bairro foi construído e não levaram a infraestrutura necessária. No ano passado entregamos uma UBS; lançamos esse ano uma escola que está em construção e será entregue no próximo ano e lançamos hoje uma escola de ensino fundamental que vai atender o Mangueiral e o Jardim Botânico”, destaca Ibaneis Rocha.

A secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, também falou da importância de os alunos estarem perto do local onde vão estudar. “Quando temos a possibilidade de aquele local ter um terreno para construir uma escola, a gente fica muito feliz, porque a criança não precisa acordar tão cedo para pegar ônibus. É conforto para toda a comunidade. O Mangueiral não foi pensado, no momento da construção, para ter escolas, mas este governo está planejando e fazendo diferente. Os bairros, as moradias têm chegado com escolas”, reforça.

O CEF Mangueiral vai atender crianças dos anos iniciais e finais. Com três pavimentos, a edificação, com 5.098,44 m² de área construída, terá rampas e escadas, 20 salas de aula, salas de artes cênicas, de música, de leitura, de apoio pedagógico, de artes plásticas e de multimídia, grêmio estudantil, cozinha industrial, refeitório, vestiários e banheiros – tudo no padrão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Serão as primeiras unidades do bairro, um conjunto habitacional do Jardim Botânico – região com 127.500 habitantes – que, a partir de 2024, finalmente terá crianças e adolescentes estudando perto de casa.

Com informações da Agência Brasília