Com vídeo de apelo solidário na internet, aluno arrecada mais de meia tonelada de alimentos

Desafio foi lançado pela Rede de Educação Adventista, e beneficiará milhares de famílias em todo o Brasil

Como parte de um desafio realizado pela Rede Adventista de Educação em celebração aos seus 125 anos no Brasil, um projeto social incentivou os mais de seis mil alunos das sete unidades escolares no DF a desenvolverem o senso de solidariedade. O pequeno Pedro Bittencourt, de 7 anos de idade, aluno do ensino fundamental do Colégio Adventista da Asa Sul, em Brasília, aceitou o desafio e decidiu ir além. Ele gravou um vídeo em que convida as pessoas para participar da campanha.

No vídeo, ele se apresenta: “Oi, meu nome é Pedro. Tem uma campanha de arrecadação que a gente pode ajudar pessoas pobres a terem comida. Se vocês puderem ajudar, é só falar com minha mãe”, apela o estudante.

A atitude dele, que também contou com os colegas de turma, arrecadou cerca de 1.300 itens, totalizando mais de meia tonelada de alimentos e itens de higiene que beneficiarão famílias em situação de vulnerabilidade social da região.

Senso de solidariedade

Mãe de Pedro, Fernanda Bittencourt conta que o filho chegou com a novidade em casa e pediu para gravar o vídeo. “Ele me disse que deveríamos arrecadar, e então, fez a gravação. Criei um grupo de transmissão numa rede social e conseguimos a doação de cerca de 80 cestas básicas”, comemora.

Para Fernanda, a ação despertou nos alunos o senso de compaixão. “Meu filho aprendeu sobre generosidade e o papel dele na sociedade. Foi um grande aprendizado para todos nós. Um exercício de humildade e solidariedade que vai ajudar muitas pessoas”, complementa.

O pequeno Pedro também aprovou a iniciativa. “Minha mãe enviou o vídeo para nossa família e para as amigas dela, e com o valor arrecadado, comprou os alimentos. Sinto-me muito feliz por ajudar as pessoas”, destaca o aluno.

Campanha

Os mais de 206 mil estudantes espalhados em 492 unidades escolares também participam da ação. A campanha solidária visa arrecadar 125 toneladas de alimentos que serão doados a famílias carentes e instituições de assistência social de todo o País.

Em Brasília, o grupo já arrecadou 13 toneladas de alimentos. Nas últimas semanas, os voluntários realizaram a entrega de donativos para instituições, como o Instituto Crescer, uma entidade que acolhe dependentes químicos em situação de rua e oferece tratamento gratuito para reinserção na sociedade.

Ações nas comunidades

Nos próximos dias novas ações serão realizadas para a entrega das cestas básicas em comunidades do DF e Entorno. A iniciativa está em vigor desde a primeira semana de setembro e se estenderá até o final do mês de outubro.

O diretor da Rede Adventista de Educação no Distrito Federal e Entorno, Márcio Castro, afirma que projetos e campanhas como esta, que visam contribuir com o bem-estar da comunidade, são parte da rotina em todas as instituições de ensino adventistas. “Hoje somos a maior rede de ensino particular do DF. Isso é resultado do nosso compromisso de formar cidadãos comprometidos com a sociedade. Além de oferecermos um ensino de qualidade, realizamos ações que têm o intuito de auxiliar aqueles que mais precisam”, pontua Castro.

Maria Elsa é uma das beneficiadas pelas ações da rede. “Estou extremamente agradecida. Primeiro a Deus, por ter usado vocês, do colégio. Eu estava sem nada em casa. Que Deus multiplique e dê força e coragem para esse grupo, para que possa ajudar mais pessoas”, conclui, emocionada.

Educação Adventista

A Rede Adventista de Educação está presente em 165 países, com 9,4 mil instituições de ensino básico e superior que somam mais de dois milhões de estudantes matriculados.

Desde o seu surgimento, a Educação Adventista está fundamentada nas premissas de uma formação cristã e comprometida com um processo educativo integral. Isso significa que ela visa não apenas a excelência acadêmica, mas a prática da cidadania responsável, a promoção da saúde física e emocional e o desenvolvimento da espiritualidade dos seus alunos.