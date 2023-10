Com estoque crítico, Hemocentro de Brasília convoca doadores de sangue

Os estoques para os tipos O negativo, B negativo e A negativo também estão em níveis baixos

A Fundação Hemocentro de Brasília está com estoque crítico para os tipos sanguíneos O positivo e A positivo. A situação é resultado da queda de 16% nas doações de sangue, observada nos últimos 30 dias, comparado com setembro. Os estoques para os tipos O negativo, B negativo e A negativo também estão em níveis baixos.

Para manter o estoque estratégico e atender toda a rede pública do Distrito Federal, além de hospitais conveniados, o Hemocentro precisa receber pelo menos 180 doações por dia, como explica a gerente de Captação, Registro e Orientação de Doadores, Kelly Barbi.

“Nas últimas semanas, não estamos conseguindo atingir nossa meta diária de doações. Precisamos de doadores de sangue, especialmente para abastecer a rede pública no próximo mês de novembro, em que teremos muitos feriados”, destaca.

As doações também precisam ser contínuas porque alguns hemocomponentes – as partes do sangue que vão para os pacientes – têm validade limitada. As plaquetas, usadas em tratamento contra cânceres, por exemplo, têm duração de apenas cinco dias.

Halloween

O Hemocentro convidou doadores a comparecerem caracterizados na instituição nesta terça-feira (31) para comemorar o Halloween. O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac -DF), um dos parceiros da ação, vai caracterizar os servidores responsáveis pela coleta de sangue.

Doe sangue

O agendamento da doação de sangue é obrigatório e pode ser feito pelo site agenda.df.gov.br ou pelo telefone 160, opção 2. O Hemocentro de Brasília está localizado no Setor Médico Hospitalar Norte (início da W3 Norte), próximo ao HRAN e à Fepecs, e atende de segunda a sábado, das 7h15 às 18h (no feriado de Finados, 2 de novembro, o Hemocentro estará fechado).

Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 51 kg e estar saudável. Quem passou por cirurgia, exame endoscópico ou adoeceu recentemente, a recomendação é consultar o site do Hemocentro para saber se está apto a doar sangue.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da Agência Brasília