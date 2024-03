CLDF questiona Semob sobre acordo com universidade de SC

O pedido, de autoria do vice-presidente da Câmara, deputado distrital Ricardo Vale (PT), foi publicado na última terça-feira (17) no DCL

A Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou o requerimento que pede informações à Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) sobre a contratação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) para serviço ao preço de R$ 7,85 milhões.

O pedido, de autoria do vice-presidente da Câmara, deputado distrital Ricardo Vale (PT), foi publicado na última terça-feira (17) no Diário da Câmara Legislativa (DCL).

Segundo o acordo, assinado no último dia 9, a universidade deverá atualizar o Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade do Distrito Federal. Acontece que, um ano antes de fechar com a catarinense, a secretaria negociou o mesmo serviço com a Universidade de Brasília (UnB), mas acabou desistindo.

No requerimento, a chefia da CLDF pede à Semob cópia integral do convênio firmado com a UFSC, as informações sobre o custo total do contrato e o cronograma de desembolso dos recursos. O pedido ainda solicita explicações sobre a desistência do acordo com a UnB.