Com apoio do GDF, nova edição da Expoabra vai movimentar setor agropecuário

Feira começa neste domingo (3) e vai até o dia 17 deste mês na Granja do Torto, com exposição de animais, palestras e shows; expectativa é receber até 1 milhão de pessoas no período

Uma das feiras agropecuárias mais tradicionais do Centro-Oeste, a Expoabra chega à 31ª edição no Parque de Exposição Granja do Torto. Neste ano, o evento será realizado entre este domingo (3) e o dia 17, e contará com exposição de animais, palestras voltadas para a temática do agronegócio e do campo, além das apresentações musicais de grupos sertanejos.

Diariamente, o espaço abre às 9h com entrada franca até as 15h. Às 17h, o parque fecha para manutenção e reabre às 19h; ingressos para os shows estão à venda neste site. A expectativa é receber entre 800 mil e 1 milhão de pessoas durante os 15 dias de evento, promovendo 1,2 mil empregos diretos e mais uma centena de indiretos.

“Essa é uma feira tradicionalíssima no circuito do agronegócio do Planalto Central. Ela tem o magnetismo de ser referência na exposição de gado e de cavalos. É um evento muito importante para reforçar o nosso campo e o agronegócio pujante do Distrito Federal”, afirma o presidente do Parque de Exposição Granja do Torto (PGT), Vilmar Angelo.

Entre os destaques da programação estão o evento nacional de jumentos e muares de Pêga – raça originária do Brasil – de Uberaba (MG), com a participação de oito comitivas e exposição de 500 animais, e ainda o congresso sobre o direito do agronegócio, o ciclo de palestras voltado para a proteção da mulher do campo e os concursos e competições envolvendo as raças de bovinos e equinos.

De acordo com a coordenadora de operações da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF), Adriana Nascimento, a empresa atuará nas palestras da feira levando temáticas da área rural do DF. “Os temas são variados e envolvem assuntos como fruticultura, agroindústria e nutrição animal. Teremos ainda um papel fundamental na mobilização dos produtores rurais para a participação nos eventos técnicos, promovendo capacitação e conhecimentos de tecnologias e inovações para o campo”, destaca.

Para a representante da Emater-DF, o evento serve para movimentar o setor na cidade. “Gera empregos temporários e contato direto entre produtores e redes de comércio. Há todo um aprimoramento do trabalho de melhoramento genético na exposição de animais, além do caráter do lazer para os participantes, que têm oportunidade de conhecer o mundo do agronegócio e vivenciar exposições, feiras e shows”, defende Adriana.

Apoio logístico e institucional

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A feira é promovida com apoio do Governo do Distrito Federal (GDF), que dá suporte logístico e institucional. “O GDF é um braço importante da feira em vários segmentos. O próprio Parque de Exposição é ligado à Secretaria de Agricultura [Seagri]. Temos o apoio da Emater e da Ceasa e de vários outros órgãos do governo envolvidos, como as secretarias de Cultura e Economia Criativa [Secec], Turismo [Setur] e Mulher [SMDF], o BRB, o SLU e a Novacap”, explica Angelo.

A outra frente do governo envolve o planejamento da mobilidade do evento. “Estamos tendo o apoio do Detran, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do DER [Departamento de Estradas de Rodagem] para desenvolver o plano de mobilidade. Sabemos que há no subconsciente da população os shows que travavam o trânsito do DF. Mas queremos que tudo ocorra sem transtornos”, garante.

“Sou um grande fã da Expoabra, porque vivi muito a festa na Granja do Torto quando eu era menino. É uma festa fantástica para fortalecer o agronegócio e a exposição de animais. Temos visto o investimento na festa como um grande potencial econômico para o DF”, afirma o secretário de Turismo, Cristiano Araújo.

Serviço

Expoabra 2023

→ De domingo (3) ao dia 17 deste mês, no Parque de Exposição Granja do Torto. Entrada franca, das 9h às 15h. A partir das 19h, mediante ingresso dos shows. À venda no site Top7 Entretenimento. Confira a programação completa no Instagram.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília