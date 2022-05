Com 1,41°C, Distrito Federal tem a manhã mais fria da história

No Plano Piloto, a menor temperatura registrada nesta manhã foi de 5,1°C, de acordo com a Estação Meteorológica do Gama

O frio chegou com tudo no Distrito Federal. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros registraram 1,41°C na manhã desta quinta-feira (19). Essa foi a menor temperatura já registrada pelo Inmet na região. Anteriormente, a menor temperatura no DF foi de 1,6°C, em julho de 1975, seguida por 3,3°C, em maio de 1977. No Plano Piloto, a menor temperatura verificada nesta manhã de quinta foi de 5,1°C. A queda da temperatura é consequência dos efeitos da frente fria que atinge o Brasil nesta semana, e que puderam ser sentidos pelos moradores do Distrito Federal.