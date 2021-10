Colunista do Jornal de Brasília ganha prêmio internacional de Literatura Latina

O livro do apresentador de Bio Sem Neura conquistou jurados com as práticas do ensino escolar durante a pandemia da Covid-19

Luciana Costa

Phillip Ferreira, 34, é o vencedor do Prêmio Internacional de Literatura Latina 2021 (ILBA, sigla em inglês) na categoria de Melhor Livro de Não-Ficção na Língua Portuguesa. A premiação online aconteceu em 16 e 17 de outubro, e na sala de casa, ele assistia à cerimônia quando anuciaram o seu livro "Ensino Em Pandemia: Ações e didáticas práticas para educadores/pais no Ensino Remoto". Como professor de Biologia, Phillip dedica-se à educação básica há 10 anos e, durante o ano de 2020, ele observou várias dificuldades de colegas de sala de aula e de relatos de professores de todo o Brasil. "Nós professores tivemos que nos reinventar e aprender a lidar com as novas didáticas de ensino remoto, por isso, busquei reunir e registrar algumas didáticas de apoio para esses profissionais", ele conta. Desde 1997, o Prêmio Internacional de Literatura Latina 2021 reconhece a grandeza da literatura latina e homenageia escritores e ilustradores por seus livros em inglês, espanhol e português. Até 2020, mais de 3 mil autores e editoras foram premiados em sete categorias. A organização do ILBA compromete-se em conscientizar sobre livros escritos sobre, por e para latinos. Grandes autores internacionais receberam o ILBA, tais como Gabriel García Marquez e Pablo Neruda. Ao ser perguntado sobre a importância do prêmio, Phillip sorri ao dizer que "Confesso que a minha ficha ainda não caiu! Tem um impacto significativo para a Educação Brasileira ter um professor vencedor deste prêmio. Vejo como um estímulo aos educadores e alunos a possibilidade de transformação, deixar um legado, eternizar-se sempre foi o combustível do nossa espécie". O livro "Ensino Em Pandemia" aborda a reforma educacional no Brasil, tendo a pandemia, como estopim para a transformação do ensino, a fim de apresentar possíveis didáticas no ensino remoto, também traz reflexões sobre a atuação e importância dos professores em pleno século XXI. Está disponível em e-book e versão física pela Amazon. Link: https://www.amazon.com.br/Ensino-Pandemia-did%C3%A1ticas-pr%C3%A1ticas-educadores-ebook/dp/B08PDSS81G