Coloque sua bota e pegue seu chapéu: o São João do DF voltou

Festas Juninas voltam e prometem reunir milhares de brasilienses ao redor das fogueiras

Anota aí: esse ano tem São João! Depois de dois anos sem poder festejar uma das datas mais queridas pelos brasilienses, a cidade volta, este ano, a ser palco para inúmeras festas juninas espalhadas pelas regiões. “Estamos a todo vapor trabalhando para realizar a melhor edição do São João do Guará. Muitas novidades virão”, comenta Mayara Franco, organizadora do São João do Guará, uma das mais tradicionais celebrações do DF.

Como comenta a produtora cultural e moradora da Região Administrativa, os dois últimos anos foram marcados por muita perda e prejuízos, mas “é hora de colocar a cabeça no lugar e correr atrás do tempo perdido”, diz Mayara. “Estaríamos hoje na 7 edição do São João do Guará, agora é olhar pra frente e correr atrás”, completou a idealizadora da festa que surgiu em 2016. De acordo com ela, todos os anos, a festa recebe milhares de visitantes e, na última edição do São João, o espaço recebeu cerca de 40 mil pessoas nos 3 dias do evento. O evento, como anuncia a gestora, será realizado nos dias 23, 24, 25 e 26 de junho na EQ da 34/19, próximo ao Edifício Consei, no Guará ll. A entrada custará R$ 15,00.

Conforme revela Mayara, muitas novidades serão trazidas este ano. “Estamos preparando um cenário encantador [surpresa], teremos apresentações de duas quadrilhas juninas por dia, comidas típicas e muita música boa”, conta, entusiasmada. Além disso, a organizadora enfatiza que a festividade não deixará de lado seu caráter solidário e, assim como nas edições passadas, contarão com a participação da instituição Reciclando o Futuro. “No stand, as pessoas poderão doar 1kg de alimento e colaborar com o projeto voltado para as pessoas em situação de vulnerabilidade, além de, automaticamente, estar participando de um sorteio. Quanto mais doações, mais chances de ganhar um prêmio”, finaliza. O sorteio acontecerá no palco, dia 26.

Frequentadora assídua de festas juninas, Gabriela Oliveira conta estar ansiosa para tirar as botas do armário e curtir um arraiá. “É minha época favorita do ano, sem dúvidas. Ter ficado sem festas juninas nos últimos anos partiu meu coração”, compartilha a enfermeira. “Gosto muito das comidas típicas, do clima frio, das roupas e, principalmente, das músicas”, acrescenta Gabriela. Aos 31 anos, a moradora de Planaltina DF diz ter preferência pelas barraquinhas de igreja, “mas para onde me chamarem, eu vou”, brinca.

Compartilhando da mesma alegria com o retorno das festas está Guilherme Marques. O jovem morador do Lago Norte conta que, todos os anos, aguarda ansiosamente pela chegada do São João e tudo que vem junto à data. “Seja de escola, de condomínios ou de igrejas, eu e minha namorada estamos em todas as festas”, comenta o estudante. “Também gostamos muito de reunir a família e fazer a nossa própria fogueira. Cada membro contribui com um prato típico, arrumamos a área verde ao lado da casa da minha vó e acendemos uma fogueira. É uma delícia”, continuou o rapaz.

E não para por aí. Além das festas, as tradicionais apresentações e batalhas de quadrilhas também retornam e, neste 2022, prometem surpreender o público. Sem deixar de lado o espírito esportivo, a famosa Liga das Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e Entorno (LINQ DFE) retorna com acirradas disputas pelo título de campeã e, claro, aproveita para proporcionar uma bela fogueira, comidas típicas e literatura de cordel. “Após uma longa caminhada no mundo virtual, respeitando todas as normas da OMS, é chegada a hora de reacender a chama da fogueira de modo presencial”, declarou a Liga através das redes sociais.

Segundo o organizador e presidente da LINQ, Márcio Nunes, a largada da competição será dada após uma sessão solene na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), na noite do dia 20 de maio. “Não podemos deixar de agradecer ao Reginaldo Sardinha por proporcionar ao movimento junino uma noite tão especial e regada pelo reconhecimento aos grupos por sua relevância cultural na capital do Brasil”, pontuou o grupo pelas redes sociais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Seec) informou que, nos dias 29 e 30 de junho e dias 05 e 06 de agosto, realizará o Arraiá Candango, simultaneamente no Eixo Cultural Ibero Americano e na Casa do Cantador, na Ceilândia. “A partir da segunda quinzena de julho, o DF também recebe a Caravana de São João, percorrendo as ruas de diversas regiões. Os circuitos da Liga Independente de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e a União Junina Brasiliense, por sua vez, também acontecem entre esse período”, declarou a pasta.

Suporte

Ainda segundo informações da Seec, nesta semana será publicado o resultado do Circuito das Quadrilhas Juninas do Distrito Federal, edital publicado no ano passado para apoio a 50 grupos, em reconhecimento a suas trajetórias, oferecendo um aporte de 12 mil reais para cada um deles. “A proposta do projeto é valorizar a cultura popular e apoiar financeiramente o segmento, tão prejudicado durante o período da pandemia”, completam, em nota.

Nesta terça-feira (17), a secretaria publicou, no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), o resultado provisório do edital N° 45/2021, fruto de convênio entre a pasta e o Ministério do Turismo. O certame entra agora na fase recursal. O edital, por sua vez, tem por objetivo valorizar a importância da cultura popular e apoiar financeiramente o segmento. “Queremos que os grupos sejam reconhecidos como importantes expoentes culturais para a cidade pois, hoje, eles se encontram em 28 regiões”, avalia a subsecretária de Difusão e Diversidade Cultural da pasta, Sol Montes.

Segundo a Seec, a comissão de seleção atribuiu pontuação extra a grupos e proponentes residentes nas Regiões Administrativas de menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), e que tenham contribuído para a melhoria da qualidade de vida dessas populações, conforme regra prevista no chamamento público.