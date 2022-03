Colônia Agrícola Sucupira ganha rede de esgoto

A primeira etapa da obra, realizada pela Caesb, foi entregue em outubro de 2021, beneficiando cerca de 300 lotes

A Colônia Agrícola Sucupira, no Riacho Fundo, recebeu as obras de implantação do esgotamento sanitário. Com o sistema, as fossas sépticas de mais de mil lotes serão desativadas, prevenindo a contaminação do solo e do lençol freático.

A primeira etapa da obra, realizada pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), foi entregue em outubro de 2021, beneficiando cerca de 300 lotes. A última etapa será liberada gradativamente nos próximos 30 dias.

Nesse período, uma equipe da Caesb estará em campo visitando os moradores para entregar o comunicado de autorização de funcionamento, orientando como deve ser feita a ligação da tubulação de suas casas com a rede de esgoto da Caesb e como usar o sistema de forma adequada.

O sistema de esgotamento sanitário da localidade é composto por duas estações elevatórias e as respectivas linhas de recalque, além de cerca 1 kmde redes de coleta de esgoto sanitário no sistema condominial. As obras custaram cerca de R$ 6,2 milhões e foram custeadas com recursos da Caesb. O esgoto gerado na localidade será encaminhado à Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) Riacho Fundo e, posteriormente, lançado no corpo receptor, o Córrego Riacho Fundo.

O gerente de Mobilização Comunitária da Caesb, César Augusto Rissoli, explica que o sistema de esgotamento sanitário, ou seja, a rede e duas estações elevatórias, está funcionando. Porém, cerca de 10% dos lotes têm algum tipo de pendência, principalmente com relação à travessia de rede em lotes, onde é necessário negociar com moradores. Esses locais dependerão de uma complementação da rede. “As obras acabaram, mas o morador só pode fazer a ligação de esgoto quando receber o comunicado oficial da Caesb”, ressalta a gestora.

