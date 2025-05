Colisão no Eixinho Norte mobiliza Corpo de Bombeiros do DF

Uma colisão frontal contra uma árvore mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na tarde desta quinta-feira (29). O acidente ocorreu por volta das 13h30, no Eixinho Norte, próximo à tesourinha entre as quadras 103/104, no Plano Piloto.

Duas viaturas foram empenhadas na ocorrência. Ao chegarem ao local, os militares encontraram um Honda City, de cor cinza, que havia acabado de colidir com uma árvore. A motorista do carro não sofreu ferimentos, mas a passageira, de 49 anos, precisou de atendimento.

Segundo o CBMDF, a vítima foi socorrida consciente e orientada, com queixas de dores nas costas, abdômen e pernas. Ela foi transportada ao Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF) para avaliação médica.

O veículo ficou sob responsabilidade da proprietária.