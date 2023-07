Colisão frontal entre dois veículos deixa casal ferido em Sobradinho

Ambas as vítimas foram atendidas no protocolo de trauma pelas equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF)

Na madrugada deste domingo (16), aconteceu um acidente envolvendo dois veículos deixando um casal ferido na Rota do Cavalo, km 18, na região dos Lagos, em Sobradinho.Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foram acionadas às 2h00.

Ao chegar na cena do acidente, o corpo de bombeiros encontrou um homem de 37 anos que estava consciente, orientado e estável, mas relatou perda momentânea de consciência. Apresentava um corte na cabeça, reclamava de dor na cervical.

Vídeo: Divulgação/CBMDF

Já a passageira, uma mulher de 44 anos, estava consciente, orientada e estável, apresentava uma provável fratura de clavícula esquerda e reclamava de dores na região lombar do lado direito, também relatou perda momentânea de consciência.

Ambas as vítimas foram atendidas no protocolo de trauma pelas equipes do CBMDF e após os primeiros cuidados, foram encaminhadas para o Hospital Regional de Sobradinho para avaliação médica detalhada.

O condutor do segundo veículo envolvido no acidente, não foi encontrado no local pelas equipes de atendimento. A via ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal.