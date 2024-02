Colisão frontal entre caminhão e moto deixa motociclista ferido em Planaltina

Durante o atendimento da ocorrência, as faixas de rolamento foram interditadas

No início da tarde deste sábado (17), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência. Chegando ao local, as equipes de socorro se depararam com uma colisão envolvendo o caminhão VW 17.190, de cor branca.

O veículo era conduzido pelo senhor J. S. O, de 41 anos, que não se feriu no acidente, e a motocicleta Honda Pop 100, de cor vermelha, conduzida pelo senhor A. P. B, de 52 anos, que foi atendido pelos socorristas e transportado, consciente e desorientado, para o Hospital Regional de Planaltina, apresentando fraturas expostas no braço esquerdo e na perna esquerda.

Após o término das ações do CBMDF o local ficou aos cuidados da PMDF.

