O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência às 07h38 (22/03/2024) empenhando 04 (quatro) viaturas.



O acidente aconteceu na DF 001, Estrada Parque Contorno (EPCT) em frente a Colônia Agrícola 26 de Setembro, sentido Brazlândia/Taguatinga.



Chegando ao local da emergência, a equipe de socorro deparou-se com uma colisão seguida de capotamento de um dos veículos de passeio envolvidos no acidente. Uma militar do CBMDF que passava pelo local no momento do fato, gerenciou a cena do acidente e de imediato acionou o socorro do CBMDF para o local.



Estiveram envolvidos no acidente os seguintes veículos:

-Toyota/Corolla de cor preta, capotado sobre o teto no acostamento da rodovia, conduzido pelo senhor F.E.C 24 anos, que não se feriu , o senhor V.P.S de 53 anos que se encontrava no mesmo veículo foi transportado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), apresentando escoriações pelo corpo e se queixando de dores na região das costas e hipertensão, estava consciente, orientado e estável.

-VW/Gol de cor prata, conduzido pelo senhor A.A.S de 67 anos, juntamente com a senhora M.E., 87 anos de idade, que estava no mesmo veículo, ambos foram transportados ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), apresentando escoriações pelo corpo e se queixando de dores, estavam conscientes, orientados e estáveis. A senhora L.S também se encontrava no mesmo veículo contudo foi transportada pelo SAMU.

-Honda/Civic de cor cinza, conduzido pelo senhor M.F.B.A de 21 anos que não se feriu e não necessitou de transporte a uma unidade hospitalar

O trânsito foi parcialmente interditada durante o resgate.

Não temos informações quanto à dinâmica do evento.

O local ficou aos cuidados da PMDF.

Atenciosamente,

Serviço Operacional de Informação Pública, SOINP/CBMDF