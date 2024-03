Em alusão ao Dia Mundial da Água, será realizada neste domingo (24) uma ação aberta ao público de limpeza do Lago Paranoá, organizada pelo Movimento Ocupe o Lago e, nesta edição, contará com a parceria da Ambientare – Soluções em Meio Ambiente, uma empresa de consultoria ambiental. O objetivo da ação, que leva o nome DMA – Dia Mundial da Água – é a retirada de resíduos do fundo e da orla do Lago Paranoá, em diversos pontos do lago.

O evento começará às 8h da manhã e vai até às 12h. O DMA conta com uma programação que integra ensinamentos sobre preservação, coleta de resíduos e educação ambiental. Segue a programação do evento:

Distribuição de Kits: 8h – 9h

Café da Manhã: 8h – 9:30h

Oficina de vasos auto irrigáveis com a Ambientare: 9:30h -10h

Fechamento com a apresentação do grupo As Divinas do Samba: 12h

Todos estão convidados a passarem no evento e ajudarem a tornar o Lago Paranoá o verdadeiro cartão postal da capital do país. Para o movimento Ocupe o Lago, o foco da ação é chamar a atenção para o descarte correto de resíduos e para o uso responsável e sustentável das águas do lago, como de todo recurso hídrico do cerrado.

“Gosto muito de dizer que nada é fora, é tudo dentro. Dentro do planeta, dentro da cidade e finaliza dentro do nosso lago. E ele, por ser de uso múltiplo, ainda volta em nossas torneiras”, destaca Erika Gadelha, bióloga e representante da ONG Ocupe o Lago.

A Ambientare ressalta que, com o princípio de ser uma empresa que promove soluções ambientais para diversos segmentos importantes para a sociedade, apoiar a ação é, mais uma vez, promover o cuidado com o meio ambiente, tendo como norte e premissa a sustentabilidade com impacto ambiental e social.

Os organizadores também convidam todos a fazerem uma ação dupla: além da limpeza do lago, eles também estarão arrecadando 1 kg de alimento não perecível em troca de uma camiseta do evento. O alimento recolhido será destinado a uma creche localizada na Cidade Estrutural.