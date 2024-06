Colisão entre veículos resulta em capotamento no Park Way

Nesta segunda-feira (10) o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma colisão entre veículos. O fato aconteceu na EPIA Sul, quadra 8, conjunto 4, sentido Gama, região do Park Way – DF.

No local, a equipe de socorro deparou-se com um VW UP, de cor branca, conduzido pelo Sr. F. C. A., de 22 anos; e um Renault Oroch, de cor branca, conduzido pelo Sr. J. R. O., de 68 anos. Não houve vítimas.

A via precisou ser parcialmente interditada para o atendimento, causando impacto ao trânsito da região.