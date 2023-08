Colisão entre um carro e uma moto deixa feridos na DF-128 em Planaltina

Foram empenhadas três viaturas e 14 militares para o local do incidente

No início da manhã desta quinta-feira (04/08), por volta das 07h11, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência de acidente na DF 128, próximo à Companhia de Policiamento Rodoviário (CPRv), na região de Planaltina.

Ao chegarem ao ponto da colisão, os socorristas se depararam com um acidente envolvendo dois veículos. Um Jeep Renegade de cor preta, conduzido por uma mulher, de 33 anos, que foi atendida e transportada pelos socorristas ao Hospital Regional de Planaltina. A motorista estava consciente e orientada, mas apresentava escoriações e queixava-se de dores na região abdominal.

Uma moto Honda Biz de cor preta, conduzida por um homem, de 30 anos, que também foi atendido e transportado pela equipe de atendimento pré-hospitalar ao Hospital Regional de Planaltina. O motociclista estava consciente, porém desorientado, e apresentava múltiplas fraturas na perna direita e diversas escoriações pelo corpo.

As causas do acidente ainda não foram divulgadas, e as autoridades devem conduzir as investigações para esclarecer os fatos.