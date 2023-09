Colisão entre ônibus e moto resulta em óbito em Planaltina

A via precisou ser totalmente interditada para realizar o atendimento.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu nesta sexta-feira (29), uma ocorrência de uma colisão ente um ônibus e uma moto. O condutor da moto faleceu no local.

O fato aconteceu na DF 130, em frente ao Posto Paraíso, em Planaltina.

Ao chegar ao local, a equipe de socorro se deparou com uma colisão envolvendo um ônibus, de cor branca, conduzido pelo senhor C. C, de 74 anos, que não se feriu, e a moto Honda Twister, de cor verde, condutor não identificado, que apresentava lesões incompatíveis com a vida, tendo seu óbito declarado no local.

A via precisou ser totalmente interditada para realizar o atendimento.

A PMDF ficou responsável pelo local e a PCDF foi acionada.