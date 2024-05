Colisão entre ônibus e carro resulta em uma vítima fatal na DF 140

Um acidente entre um ônibus coletivo e um carro de passeio, que se chocaram de frente, aconteceu na DF 140 nesta sexta-feira (03), a tragédia deixou uma vítima fatal. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro na cena.

A colisão aconteceu na DF 140, após o Condomínio Mônaco

O ônibus era de transporte coletivo, da União Transporte Brasília, conduzido por um homem de 69 anos, que se deslocava no sentido Brasília — Jardim ABC/ Cidade Ocidental, levando 41 passageiros, além da cobradora.

No sentido contrário veio o carro, conduzido por uma mulher de 35 anos, que colidiu frontalmente com o coletivo. O condutor do veículo de passeio ficou preso às ferragens, foi acessado pelo CBMDF, mas já estava em óbito, declarado no local.

Um passageiro do ônibus, de 37 anos, apresentou um edema no joelho direito, foi avaliado pela equipe de socorristas e transportado para o Hospital de Santa Maria.

Os demais passageiros, apesar da violência da colisão, foram avaliados e não apresentavam lesões ou ferimentos que necessitassem atendimento em ambiente hospitalar.

O CBMDF gerenciou os riscos na ocorrência. A PCDF foi acionada para providências que o caso requer. A cena ficou aos cuidados da PMDF.