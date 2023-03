Colisão entre moto e bicicleta deixa ferido

A ciclista foi transportada para o HRC, consciente e orientada, mas com fratura no braço direito e um corte profundo na testa

Por volta das 21h50 de ontem (18), o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) foi chamado para atender uma ocorrência de acidente envolvendo uma moto e uma bicicleta na Quadra 300, próximo ao 36º Grupamento de Bombeiro Militar, no Recanto das Emas.

Foram utilizadas duas viaturas e oito militares para atender o caso. No local, a equipe de socorro ajudou a condutora da bicicleta, uma jovem de 17 anos, que foi transportada para o Hospital Regional de Ceilândia, consciente e orientada, mas com fratura no braço direito e um corte profundo na testa.

O motociclista, um homem de 30 anos, recusou o transporte dos bombeiros ao hospital, dizendo que se deslocaria por meios próprios. A PMDF foi acionada ao local, mas a dinâmica do acidente não foi informada.