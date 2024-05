Momento cívico marca início da programação do aniversário de Sobradinho

Um momento cívico foi realizado nesta segunda-feira (13), para comemorar os 64 anos de Sobradinho. O desenvolvimento e a história da cidade foram homenageados pela população na sede da administração regional. O encontro marcou o início das festividades de aniversário, que se entendem até 16 de junho.

Os próximos eventos incluem uma feira de turismo e cultura, desfile cívico, rua de lazer, apresentações musicais, corrida de rua, competições esportivas e muito mais. Toda a programação está disponível no Instagram da Administração Regional de Sobradinho.

O momento cívico contou com hasteamento da bandeira do Brasil, do Distrito Federal e de Sobradinho, apresentações musicais, corte de bolo e honraria à história de produtores rurais que atuam na cidade há mais de cinco décadas. “Reunimos moradores, lideranças comunitárias e autoridades locais para confraternizar e celebrar os marcos da cidade”, destacou o administrador regional de Sobradinho, Gutemberg Tosatte.

Um dos homenageados foi o produtor rural Joaquim Pinto Ramos, 88 anos. Nascido em Minas Gerais, ele chegou em 1953 onde seria o DF e, em 1961, adquiriu uma propriedade no Núcleo Rural do Córrego do Ouro. Desde então, comercializa queijo e mel nas feiras sobradinhenses, sendo reconhecido como referência no ramo. “Quando cheguei aqui, não tinha quase nada, era tudo Cerrado”, disse. “Sou muito grato à essa cidade, que me recebeu tão bem e hoje está aí, gigante.”

Sobradinho conta com a Feira Modelo, que funciona de terça a domingo, e a Feira da Lua e Feira do Padre, ambas com atividade aos domingos. Conforme a Pdad 2021, a região urbana da cidade reúne mais de 73 mil moradores e tem 19.352,65 hectares.

Cuidado contínuo

Durante o momento cívico, o administrador regional de Sobradinho destacou as conquistas do último ano: “A entrega do Viaduto Padre Jonas é, sem dúvidas, o nosso maior ganho de 2023 para cá e, agora, estamos vendo outro sonho da população ser concretizado, que é a construção da terceira faixa da BR-020, que liga Sobradinho a Planaltina. São obras que trazem benefícios para a cidade e evidencia o nosso desenvolvimento.”

Inaugurado em junho de 2023, o viaduto de Sobradinho recebeu aporte superior a R$ 33 milhões e beneficia cerca de 70 mil motoristas, que transitam pela área diariamente. Por sua vez, a construção da terceira faixa de rolamento da BR-020 foi iniciada em abril com objetivo de melhorar o tráfego de cerca de 80 mil motoristas.

Os investimentos abrangem também a instalação e manutenção da iluminação pública, a construção de calçadas e meios-fios, pavimentação de vias – como um trecho da DF-440, entre o Condomínio RD e a vicinal VC-263 – desobstrução e substituição de bocas de lobo, reforma e manutenção de feiras e bancas de jornal, e mais. Também se destaca a entrega de hidrômetros no Assentamento Dorothy Stang, que liga as residências ao sistema de abastecimento de água.

Para a dona de casa Val Cabral, 77 anos, as ações são percebidas pela população. “Cresceu muito, virou uma cidade segura e confortável para as pessoas. É uma cidade tranquila e boa de morar”, observou. “Eu saí da Vila Amauri para vir morar aqui e não pretendo sair. Aqui tive meus três filhos, fiz minha vida”, conclui ela.

*Com informações de Catarina Loiola, da Agência Brasília