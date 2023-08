Colisão entre dois carros na BR-020, na altura do Córrego do Arrozal

Ao todo foram cinco vítimas, porém nenhuma necessitava de atendimento de urgência

Na manhã deste sábado (5), uma colisão aconteceu entre dois carros na BR-020, na altura do Córrego do Arrozal. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, ao todo eles socorreram cinco vítimas, porém nenhuma necessitava de atendimento de urgência, apenas uma mulher reclamou de dores e foi levada para o hospital.

Durante a atuação do CBMDF, as vítimas precisaram ser retiradas do local da colisão com macas e sendo logo transportadas para o hospital mais próximo.

No momento da colisão a BR-020 no sentido Planaltina e Sobradinho ficou com o trânsito engarrafado. O local ficou aos cuidados da PRF.