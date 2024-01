Colisão entre carros na DF-128, deixa uma vítima grave em Planaltina

O senhor W.R.S de 40 anos, apresentava fratura no membro inferior direito (fêmur) e vários ferimentos nos membros superiores

Na noite do último sábado (20), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência, empregando 04 (quatro) viaturas.

Chegando ao local a equipe de socorro verificou que se tratava de uma colisão frontal envolvendo Fiat Uno Electronic de cor cinza e o Renault Sandero Auth de cor branca.

O senhor W.R.S de 40 anos, que era condutor do Fiat Uno, foi avaliado pela equipe de Socorristas e apresentava fratura no membro inferior direito (fêmur), vários ferimentos nos membros superiores, um corte na cabeça e alegava dor intensa na região torácica. Foi transportado para o HRPL, consciente e orientado.

Já o condutor do Sandero, o senhor S.M.M., de 36 anos, foi encontrado andando na cena da emergência, sendo avaliado pelos socorristas e se queixava de dores no abdômen e no membro inferior direito. Foi transportado para avaliação médica no HRPL.

A perícia foi acionada para as providências que o caso requer.

Os veículos ficaram aos cuidados da PMDF.