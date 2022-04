Colisão entre carros e trator altera trânsito em direção ao Plano Piloto

Trânsito de Sobradinho em direção a Brasília foi deslocado para a via marginal no início da manhã. BR-020 foi fechada no trecho do acidente.

Dois carros de passeio e um trator colidiram no início da manhã desta quarta (27), na BR-020, em Sobradinho (DF). O acidente ocorreu na altura da quadra 1. As três vítimas não sofreram feridas graves. A BR-020 está fechada para o atendimento das vítimas, o que está impactando o fluxo de veículos em direção ao Plano Piloto. Até o fechamento desta notícia, o trânsito foi deslocado para a via marginal. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) está no local para atendimento da ocorrência. O vídeo a seguir mostra a situação no local: