Colisão entre carro e ônibus resulta em vítimas na região do Recanto das Emas

O condutor e os passageiros do ônibus saíram ilesos, e após avaliação, foram liberados

Na madrugada deste domingo (4), a Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência, próxima a UPA do Recanto das Emas, um veículo WV/Santana, de tonalidade escura, que se envolveu em colisão frontal com o ônibus coletivo urbano da empresa Urbi de cor branca/ azul. O condutor, sr. C.G.B, 33 anos, e os passageiros do ônibus saíram ilesos, e após avaliação, foram liberados.

Já os ocupantes do veículo de passeio foram atendidos de acordo com protocolo de trauma, o senhor M. S. M., idade não informada, desorientado, com corte no joelho esquerdo, com ferimentos na face e provável fratura de face, após curativo compressivo e regulação médica, foi transportado ao Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF). O senhor L. D. L., condutor do carro, não portava documento, trauma de face e TCE transportado para a HBDF. O senhor E. B. S. L., também ocupante do veículo, sem ferimento aparentes, não necessitou de transporte, mas foi orientado a procurar uma Unidade de Saúde para avaliação mais detalhada.

Não temos informações sobre a dinâmica do acidente.

A cena foi deixada aos cuidados da PMDF e a Perícia foi acionada para o local.