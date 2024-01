Colisão entre carro e moto em Taguatinga

Parte da via foi interditada para o atendimento, o trânsito foi consideravelmente impactado

Na noite do último sábado (13), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência envolvendo um acidente na Via Estádio, Elmo Serejo, próximo à Super Adega, sentido Ceilândia.

Chegando ao local, as equipes de socorro se depararam com uma motocicleta Honda/CG TITAN de cor branca embaixo do veículo Fiat/ Punto de cor preta.

O condutor da motocicleta, o senhor B.D.M., de 23 anos, estava com suspeita de fratura no fêmur da perna direita e fratura exposta na perna esquerda. Após o atendimento no protocolo de trauma, a vítima foi transportada consciente, orientada e estável para o Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB).

O condutor do veículo, o senhor G.B.P.N., de 30 anos, nada sofreu.

Parte da via foi interditada para o atendimento, o trânsito foi consideravelmente impactado.

O DETRAN/DF foi acionado para o local para gerenciamento do trânsito.