Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido na DF 180

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma colisão entre um carro e uma moto na DF 180 nesta sexta-feira (29).

O atendimento ocorreu no INCRA 09, DF 180, em frente ao Mercado Varanda.

Quando o socorro chegou o condutor do automóvel não se encontrava no local, já o motociclista foi transportado consciente e orientado para o Hospital Regional de Ceilândia, apresentando várias escoriações pelo corpo e fratura no fêmur esquerdo.

O trânsito no local precisou ser desviado para vias adjacentes para a realização do atendimento. A PMDF foi acionada.