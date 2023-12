Colheita feliz: PCDF e MPDFT desarticula maior esquema de tráfico de ketamina do país

O grupo criminoso criou uma empresa agropecuária de fachada para comercializar ilegalmente centenas de medicamentos veterinários controlados

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) deflagraram uma operação conjunta de grande porte, na manhã desta terça-feira (5), com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida no maior esquema de tráfico de ketamina do país.

O complexo sistema de tráfico interestadual da droga estava fundamentado em uma intricada rede de distribuição do anestésico animal Cetamim. Os criminosos, de forma articulada, estabeleceram, ainda em 2021, uma empresa agropecuária de fachada com o único propósito de comercializar ilegalmente centenas de medicamentos veterinários controlados.

Denominada Operação “My Key Style”, a ação resultou na execução de 23 mandados de busca e apreensão, sendo 14 em São Paulo, cinco no Rio de Janeiro e quatro em Brasília, além de seis mandados de prisão, sendo quatro em São Paulo e dois no Rio de Janeiro. A Justiça também determinou a apreensão de veículos e o bloqueio de diversas contas bancárias relacionadas à organização criminosa. É importante ressaltar que a operação contou com a participação da 4ª Promotoria de Entorpecentes do DF e do Ministério da Agricultura (MAPA).

A ação tem como alvo desestruturar por completo a engrenagem desse esquema criminoso, responsável pelo tráfico de ketamina em larga escala.